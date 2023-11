Aleksandra Zienkiewicz (serialowa Kinga) zamieściła na Instagramie wpis, w którym przyznaje, że ma nadzieję, że Katarzyna Ankudowicz jeszcze wróci na plan "Pierwszej miłości".

Beatką i Kingą bywało różnie. Czasami BARDZO RÓŻNIE ???? Z @ankudowiczkasia i ze mną zawsze tak samo-ciepło ???? Czerwone od łez oczy są bardzo szczere. To był dla nas emocjonalnie naprawdę wymagający wieczór. W serialu będzie brakowało Beaty, a mnie bardzo będzie brakowało Kasi... od lat niezmiennie bawiło mnie odbieranie telefonu-Kasia wie o co chodzi ???? tego też będzie mi brakowało ???? i śpiewów, i śmiechu, i inwencji twórczej wkładanej przez Kasię w postać Beaty. Kasiu! Jeszcze raz dziękuję! Za wszystko! I osobno za urodzinową kolację ???? Mam nadzieję, że Beatka wróci... Do zobaczenia!- napisała Ola Zienkiewicz.