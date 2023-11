Reklama

Sezon ślubny w pełni. Jakie suknie wybierają panny młode, a co jest absolutnym hitem? Specjalistka od mody ślubnej Viola Piekut opowiedziała, co zrobić aby być tego dnia numerem jeden, ale do tego idealnie dopasować się do trendów!

Projektantka twierdzi, że w tym i nadchodzącym sezonie powinno podkreślić się talię oraz plecy, a do tej pory często trzeba było wybierać, piękny przód czy może zachwycający tył!

Jak zrobić, aby było jedno i drugie. Mówi nam Viola Piekut, która już tworzy kolekcje na 2019 rok!

Nadal rządzi koronka. Suknie w atelier Violi Piekut.

Viola Piekut tworzy też modę codzienną i wieczorową.