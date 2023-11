Wszyscy mają znajomych, którzy po zawarciu małżeństwa wyraźnie się zmienili. Najczęściej utożsamiane jest to z silnym wpływem ich partnerów. Jednak, jak się okazuje, samo bycie w długofalowym związku musi wywołać przynajmniej delikatne zmiany w osobowości człowieka.

Reklama

Dobre małżeństwo wymaga zmian w życiu

Zawarcie małżeństwa wiąże się na ogół ze sporymi zmianami w życiu. Dzieje się tak, ponieważ w życiu obojga partnerów może pojawić się o wiele więcej zobowiązań niż dotychczas, mają oni też mniej czasu dla zewnętrznego świata. Większa odpowiedzialność (już nie tylko na siebie) czy wyższe potrzeby finansowe sprawiają, że ludzie często zmieniają tryb życia, który wcześniej mógł być bardziej swobodny i stają się o wiele bardziej zdroworozsądkowi niż byli. Zazwyczaj jest to trudne do przyjęcia dla części znajomych młodego małżeństwa. Z drugiej strony sprzyja to budowaniu wyjątkowej bliskości pomiędzy małżeństwem i tworzeniu udanego związku. Co więcej pozwala na dojrzewanie i pozytywne zmiany w osobowości człowieka.

Małżeństwo (udany związek) wpływa na osobowość człowieka

Udane małżeństwo wymaga rozwijania trudnej sztuki, jaką jest pozytywna komunikacja. Badania wykazały, że ludzie pozostający w długoletnich związkach posiadają większą łaskawość w stosunku do innych ludzi i łatwiej wybaczają (szczególnie drobne przewinienia). Są oni też bardziej otwarci i mniej krytyczni w stosunku do innych. Bycie w związku sprawia, że ludzie uczą się kontrolowania własnych emocji oraz większego liczenia z drugą osobą. Można więc powiedzieć, że stają się bardziej altruistyczni i lepsi. Ponieważ małżeństwo nie zawsze jest łatwe i wymaga częstych konfrontacji z drugim człowiekiem, prowadzi do silnego rozwoju osobowości.

Małżeństwo (udany związek) wpływa na szczęście człowieka

Reklama

Choć małżeństwo często wiąże się z dodatkowym obciążeniem, a czasem może nie być udane do tego stopnia, że zakończy je rozwód, badacze są zgodni, że większość ludzi jest dzięki niemu szczęśliwszych. Największą bolączką współczesnego świata jest samotność i brak wsparcia ze strony innych osób, na co udany związek może być doskonałym lekiem. Warto też pamiętać, że ludziom żyjącym w dobrobycie i szczęściu łatwiej jest zmieniać swoją osobowość na lepsze.