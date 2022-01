Kasia Tusk pochwaliła się prezentem od męża za ponad 20 tys. zł. Ale miał gest!

Kasia Tusk , mimo że jest blogerką bardzo chroni swoją prywatność. O swojej ciąży poinformowała w bardzo subtelny sposób, a płci i imienia swojego dziecka nadal nie potwierdziła. O fakcie, że urodziła córkę przypadkowo na Instagramie napisała jej szwagierka. Córka Donalda Tuska została mamą pod koniec stycznia, a jej córeczka ma już pół roku. Ostatnio Kasia Tusk zabrała w podróż całą rodzinę i przy okazji wpisu na blogu zdradziła, ile waży dziewczynka! Ile waży córka Kasi Tusk? Kasia Tusk jest fanką francuskiego stylu, a Paryż należy do jej ulubionych miast. Kiedy dostała zaproszenie do stolicy mody nie zastanawiała się długo, ale nie chcąc rozstawać się z córką, zabrała ją ze sobą. Okazało się, że był to rodzinny wyjazd, a blogerce towarzyszył również mąż, Staszek Cudny. W nowej roli, odrobinę zakręcona, ale szczęśliwa, że podołałam z organizacją tej przedziwnej eskapady. Chociaż towarzyszył mi mąż i nasze siedmio-kilogramowe szczęście to przyczyna mojej podróży była stricte służbowa. Na kilka godzin przeniosłam się do świata, w którym luksus pędzi za prostotą, sztuka przeplata się z technologią, a biel z czernią - napisała na blogu Makelifeeasier. Na blogu można zobaczyć kilka zdjęć Kasi Tusk z córką, ale dziewczynka jest fotografowana w taki sposób, aby nie było widać jej twarzy. Co prawda blogerka była zachwycona prezentacją w siedzibie Chanel, ale najbardziej cieszył ją czas spędzony wspólnie z rodziną: Możecie się tylko domyślać, że chociaż prezentacja była dla mnie prawdziwą estetyczną ucztą, to do hotelu pędziłam, jak na skrzydłach – nie przywykłam do kilkugodzinnych rozstań. A poza tym, mieliśmy w planie odwiedzić kilka ulubionych miejsc - czytamy na blogu Kasi...