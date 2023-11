Kasia Tusk należy do tego grona gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Choć pokazuje sporą część swojego życia w social mediach czy we wpisach na blogu, to jednak dopiero po 5 latach zdradziła, że wyszła za mąż i to nie wprost, a jedynie przekazując swoją suknię ślubną na licytację podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kasia Tusk długo utrzymywała w tajemnicy również fakt, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Dopiero gdy ciąża stała się zaawansowana, blogerka zaczęła coraz chętniej podkreślać brzuszek i śmielej pisać o swoim stanie. Teraz zupełnie niespodziewanie zdecydowała się pokazać zdjęcie z mężem, jakiego jeszcze nie widzieliśmy! Znajdziecie je poniżej!

Kasia Tusk pokazała zdjęcie z mężem

Kasia Tusk bardzo rzadko pokazuje swojego męża i córeczkę, ale tym razem zrobiła wyjątek. Na jej Instagramie pojawiła się nowa fotografia, na której znalazło się dużo ważnych dla blogerki przedmiotów - nie brakuje książek, kosmetyków, a nawet jedzenia. Uwagę zwraca jednak coś zupełnie innego, a mianowicie fotografia w ramce.

Wystarczy uważnie się przyjrzeć, żeby zobaczyć, że zdjęcie przedstawia Kasię i jej męża Staszka Cudnego w ślubnych strojach. Być może zdjęcie zostało zrobione w dniu ceremonii, a może na specjalnej zorganizowanej sesji zdjęciowej. Tego nie wiemy, ale widać, że zakochana Kasia Tusk całuje swojego męża w policzek, a on wpatruje się w obiektyw. Trzeba przyznać, że blogerka jeszcze nigdy nie pokazała tak romantycznej fotografii ze swoim ukochanym! Spodziewaliście się tego?

Instagram

Kasia Tusk rzadko pokazuje zdjęcia swojej rodziny

Instagram

Kasia Tusk chroni swoją prywatność

Instagram