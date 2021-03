Kasia Tusk od lat stawia na sprawdzoną klasykę. Nic więc w tym dziwnego, że jej ostatnia stylizacja, którą zdecydowała się zaprezentować na swoim profilu na Instagramie, utrzymana jest właśnie w takim tonie. Kasia Tusk, założycielka bloga "Make Life Easier", postanowiła połączyć czarną bazę - golf i leginsy z klasycznym beżowym trenczem sięgającym niemal do kostek. Płaszcz pochodzi z jej kolekcji MLE (819 złotych). Całość została wykończona dodatkami - klasycznymi białymi adidasami, na które Kasia stawia każdego sezonu, oraz brązową shopperką.

Przejściowy płaszcz na wiosnę 2021 i idealne białe adidasy

Atrybutem wiosny 2021 jest klasyczny beżowy trencz, którego nie mogło zabraknąć w kolekcji Kasi Tusk MLE. Model został odszyty z wysokiej jakości szlachetnej tkaniny bawełnianej z dodatkiem elastanu. Dwa rzędy melanżowych guzików, idealnie skrojony reglanowy rękaw, karczek oraz rozporek tyłu i charakterystyczne dla tego klasyka pagony nadają sylwetce odpowiednich proporcji i będą stanowić wykończenie wiosennych zestawów, zarówno tych o bardziej jak i mniej formalnym charakterze. Trencz wygląda rewelacyjnie zarówno na niskich, jak i wysokich kobietach. Kasia Tusk ma zaledwie 160 centymetrów wzrostu i wygląda w tym płaszczu nawet lepiej niż modelka! Trencz niestety nie należy do najtańszych - kosztuje 819 złotych.

Instagram/Kasia Tusk/mat. pras. MLE

Całość stylizacji została wykończona klasycznymi białymi adidasami. Kasia Tusk traktuje je jako idealną bazą do większości casualowych stylizacji.

Instagram/Kasia Tusk

Połączenie beżowego trenczu z czarną bazą i białymi sneakersami to zawsze strzał w dziesiątkę. Zdecydujesz się na taki look? Bo my na pewno tak!