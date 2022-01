Kasia Tusk nowy rok witała w szpitalu przy chorej córce. "Zbieramy się po roztrzaskaniu na milion kawałków"

Kasia Tusk pomimo ogromnej popularności należy do tych gwiazd, które bardzo cenią sobie prywatność. I choć autorka popularnego bloga "Make Life Easier" na bieżąco dzieli się z fanami swoją codziennością, to stara się być bardzo powściągliwa w kwestiach poruszania tematów związanych z rodziną. Przypominamy, że zarówno jej ślub jak i obie ciąże były owiane wielką tajemnicą. Nic więc dziwnego, że gdy celebrytka opublikowała poruszający wpis, w którym przyznała, że tegorocznego Sylwestra spędziła u boku młodszej córeczki w szpitalu, w sieci zawrzało.

Kasia Tusk przez wielu fanów uznawana jest za wyjątkowo tajemniczą gwiazdę. Choć córka Donalda Tuska chętnie dzieli się w sieci makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, wnętrzami swojego mieszkania, czy wspomnieniami z wakacji, to wjej mediach społecznościowych próżno szukać prywatnych historii. Przykładem jej skrytości jest chociażby fakt, że przez wiele miesięcy udało jej się ukryć ciążę. Natomiast o jej porodzie poinformował tata, Donald Tusk na swoim Twitterze. Od tego czasu gwiazda coraz śmielej dzieli się z fanami uroczymi, rodzinnymi kadrami.

Blogerka nie tylko pokazała wózek i twarz młodszej córeczki, ale też chętnie odpowiada na pytania na temat jej rozwoju. Jednak najnowszy instagramowy post Kasi Tusk dotyczący jej młodszej pociechy sprawił, że fani celebrytki zamarli.

- Chociaż ze względu na okoliczności może wydawać się to dziwne, ale w pewnym sensie to dla mnie najszczęśliwszy sylwester w życiu (nawet jeśli bardzo tęsknię za wieloma rzeczami). Życzenia dla Was zostawiłam pod koniec nowego wpisu na blogu z Waszego ulubionego cyklu. Miło nie pierwszy raz utwierdzić się w przekonaniu, że Makelifeeasier to miejsce, gdzie można uzyskać trochę wsparcia — jak się okazuje — czasem także w przypadku samej autorki - napisała na Instagramie Kasia Tusk, publikując urocze nagranie z pociekami.