W połowie grudnia na świat przyszło drugie dziecko Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Aktorka urodziła córeczkę i na prawie 2 miesiące zaszyła się w domu. Teraz jednak powoli wraca do pracy, a jej pierwsze publiczne pojawienie się po porodzie przypadło na wielką galę "Viva! Najpiękniejsi 2014", gdzie zachwyciła szczupłą figurą. Przypomnijmy: Cichopek PIERWSZY raz po porodzie. Zachwyciła szczupłą figurą na gali Vivy!

Już niebawem Cichopek wraca na plan "M jak Miłość". Jak się okazuje, Katarzynie wcale nie śpieszyło się z powrotem do pracy. W rozmowie z AfterParty.pl gwiazda przyznała, że świetnie czuła się w domu z rodziną i nie czuje presji, aby jak najszybciej wracać do show-biznesu. Przyznała też, że w trosce o spędzanie czasu z dziećmi zdecydowała się odrzucić wiele propozycji lub nawet zrezygnować z części dotychczasowych zobowiązań. Aktorka zdradziła też swój sposób na szczupłą figurę po ciąży. Z humorem!



Przyznam się szczerze, że dobrze mi było w domu i wcale się nie śpieszyłam na salony, więc będę ograniczać wychodzenie, natomiast jeśli chodzi o pracę to już powoli zaczynam wracać. Mój plan to brak ciśnienia i po prostu realizuję to, co mam do zrealizowania i nic na siłę. Dużo projektów odrzuciłam, z wielu zrezygnowałam ze względu właśnie na dwójkę dzieci, chcąc poświęcić im czas. On też jest dla nich wyjątkowy: dla mojego starszego synka i młodszej córeczki. Sekret powrotu do formy? Wciągam brzuch! (śmiech) - powiedziała w rozmowie z nami Cichopek.