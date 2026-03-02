Wpadki na wizji to już niemal klasyka programów na żywo. Zazwyczaj bawią, choć zdarza się, że są krępujące, a nawet problematyczne. Prędzej czy później zalicza ją każdy – nawet najbardziej doświadczony dziennikarz. Słynne potknięcia mieli Kamil Durczok czy Tomasz Lis. Niedawno do zabawnej sytuacji doszło z udziałem znanej dziennikarki Karoliny Szostak, która prowadziła program w Polsat Sport.

Karolina Szostak przejęzyczyła się, chwaląc Lewandowskiego. Wszyscy usłyszeli niestosowne słowo

Ostatnio znana i ceniona prezenterka Polsat Sport, która od lat współpracuje z jedną z największych stacji w Polsce, relacjonowała osiągnięcia Roberta Lewandowskiego i jego drużyny. Warto przypomnieć, że FC Barcelona pokonała Villarreal aż 4:1. Hiszpański klub znany jest jako Duma Katalonii. To właśnie ta nazwa sprawiła Karolinie Szostak mały kłopot.

11. gola w tym sezonie ligowym dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski. D*pa, duma Katalonii pokonała...

powiedziała dziennikarka, co możemy usłyszeć też w materiale opublikowanym na TikToku.

Karolina Szostak szybko się poprawiła, a wpadka – choć zabawna – najprawdopodobniej wkrótce zostanie zapomniana przez widzów, ponieważ to nieodłączna część telewizji na żywo.

Robert Lewandowski ma problem. Doznał urazu

Niestety mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego miał też poważniejsze konsekwencje. Choć kapitan reprezentacji Polski strzelił gola, skończył mecz z Villarrealem z poważną kontuzją. Jak donosi dziennik „Mundo Deportivo”, już w momencie wpisania się na listę strzelców Lewy miał złamanie.

Do pechowej sytuacji doszło w 88. minucie. Podczas sobotniego starcia Robert Lewandowski walczył o piłkę z Pau Navarro. W pewnym momencie napastnik FC Barcelony został uderzony barkiem prosto w twarz. Widać było, że Lewy odczuł bardzo silny ból, jednak zawodnik nie opuścił boiska.

Jak się okazało, Robert Lewandowski doznał złamania kości, co potwierdziły szczegółowe badania, które przeprowadzono w niedzielę. Uraz głowy okazał się bardzo poważny. To cios nie tylko dla Lewego, ale i całej drużyny, ponieważ napastnik FC Barcelony nie zagra w jednym z kluczowych meczów tego sezonu, czyli rewanżowym spotkaniu z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla.

Lewy ma też niewiele czasu na wyleczenie kontuzji przed zgrupowaniem reprezentacji Polski. Warto przypomnieć, że Biało-czerwoni 26 marca zagrają w meczu barażowym z Albanią. Stawką jest awans na Mistrzostwa Świata.

