Ostatni mecz La Ligi między FC Barceloną a Villarreal CF przyciągnął ogromną uwagę kibiców, zwłaszcza fanów Roberta Lewandowskiego. Polak wracał do gry po krótkiej przerwie i wszyscy oczekiwali, że ponownie poprowadzi drużynę do zwycięstwa. Niestety, spotkanie okazało się wyjątkowo dramatyczne nie tylko ze względu na wynik, lecz także na kontuzję gwiazdora Barcelony.

Robert Lewandowski doznał poważnej kontuzji

W sobotnim meczu FC Barcelona z Villarreal CF polski napastnik Robert Lewandowski pojawił się na boisku w drugiej połowie i nawet wpisał się na listę strzelców, ustalając wynik na 4:1 dla gospodarzy. Niestety, radość ze zwycięstwa szybko ustąpiła niepokojom zdrowotnym - po spotkaniu Barcelona potwierdziła, że Lewandowski doznał złamania lewego oczodołu podczas starcia z rywalem, co jest poważnym urazem twarzoczaszki.

To oznacza, że kapitan reprezentacji Polski nie tylko opuści najbliższy półfinał Pucharu Króla z Atlético Madryt, ale prawdopodobnie i kolejne ważne mecze Barcelony. Klub na razie nie podał dokładnej daty powrotu, a jego absencja to spore osłabienie dla drużyny w kluczowym momencie sezonu, szczególnie przed barażami o mistrzostwa świata z reprezentacją Polski.

FC Barcelona wydała komunikat

Wielu kibiców z niecierpliwością śledziło powrót Roberta Lewandowskiego na boisko w barwach FC Barcelony, licząc na jego kolejne gole. Niestety, emocje związane z meczem z Villarreal szybko ustąpiły miejsca obawom o zdrowie kapitana drużyny.

Robert Lewandowski doznał urazu głowy we wczorajszym meczu z Villarreal. Badania przeprowadzone dzisiaj wykazały złamanie kości po wewnętrznej stronie lewego oczodołu. Zawodnik nie zagra we wtorkowym meczu z Atlético Madryt czytamy w oświadczeniu klubu.

