Karolina Pisarek zdradziła kwoty w ślubnych kopertach. Karolinie Gilon puściły nerwy

Karolina Pisarek od kilku miesięcy przygotowywała się do swojego ślubu. Modelka na antenie "Dzień Dobry TVN", razem ze znanym specjalistą udała się do jubilera w celu znalezienia idealnych obrączek. Nikogo nie powinien zdziwić fakt, że Karolina Pisarek postawiła na obrączki wysadzane diamentami, których cena może przyprawić o zawrót głowy. Karolina Pisarek wybrała obrączki wysadzane diamentami Ślub Karoliny Pisarek już za nami, ale wciąż nie możemy wyjść z wrażenia, jak bajkowe było to wydarzenie. Wesele odbyło się w luksusowej willi w Łochowie. Piękna sceneria przed domem pozwoliła na zorganizowanie plenerowego ślubu. Karolina Pisarek wyglądała zjawiskowo w eleganckiej sukni ślubnej sprowadzanej prosto z Barcelony . Modelka i jej narzeczony nie szczędzili pieniędzy na przygotowaniach do bajkowej ceremonii. Jak się okazuje, także wybór obrączek był wyjątkowo przemyślany i skrupulatnie zaplanowany. Modelka razem z ekipą z "Dzień Dobry TVN" wybrała się do jubilera, gdzie miała wybrać obrączki. W wyborze miał jej pomóc znany z programu "Prince Charming" - Jonatan Jądrzyk, który jest menagerem w jednym z salonów jubilerskich. Ekspert zaproponował, pasującą do jej pierścionka zaręczynowego obrączkę wysadzaną diamentami! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Karolina Pisarek-Salla (@karolina_pisarek) Zobacz także: Internauci komentują ślub Karoliny Pisarek i Rogera Salli! Skrajne opinie w sieci Karolina Pisarek wybrała obrączkę z białego złota, wysadzaną diamentami. Jak wynika z informacji...