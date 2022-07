Niedawno media obiegła informacja, że Karolina Pisarek ma nowego partnera! Chociaż piękna uczestniczka "Top Model" niedawno rozstała się z filipińskim modelem Danielem Matsunagą, to jednak jej serce już skradł inny mężczyzna - brazylijski kierowca wyścigowy Jaime Camara. Do tej pory modelka nie ujawniała zbyt wiele na temat swojego nowego związku z 17 lat starszym mężczyzną, jednak podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN udało nam się dowiedzieć nieco więcej na ten temat! Zobaczcie co nam wyjawiła Karolina Pisarek! Zobacz także: Uczestnik "Top Model" w "Hotel Paradise"! To niezły przystojniak, pamiętacie go? Karolina Pisarek opowiedziała o swoim nowym związku Karolina Pisarek od czasu udziału w programie "Top Model" robi oszałamiającą karierę. Nic dziwnego, w końcu niedawno została okrzyknięta jedną z najpiękniejszych twarzy na świecie. Modelka bardzo dużo pracuje, ale na szczęście udaje jej się również znaleźć czas na... miłość! Po rozstaniu z modelem Danielem Matsunagą, serce Karoliny skradł o 17 lat starszy Jaime Camara! Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Karoliną podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji TVN. Modelka po raz pierwszy publicznie skomentowała swój nowy związek, jednak teraz stara się zdecydowanie bardziej ostrożnie informować media o swojej miłości. Wcześniej modelka bardzo często publikowała zdjęcia z byłym partnerem w mediach społecznościowych. Teraz jednak to się zmieniło. - Jestem szczęśliwa! [...] Otworzyły się nowe drzwi w moim życiu i zawodowe i prywatne, więc na dzień dzisiejszy jestem bardzo szczęśliwa! [...] Jaime jest niesamowitym mężczyzną, którego poznałam w styczniu, sprawił, że zobaczyłam światełko w tunelu i zaczęłam się uśmiechać. Wydaje mi się, że mamy podobne charaktery,...