Karolina Pisarek w szczerym wyznaniu o ciąży. Wszystko jasne 

Karolina Pisarek kilka dni temu poinformowała, że od pewnego czasu zmaga się z ogromnymi bólami głowy. Niedługo po debiucie w "Tańcu z gwiazdami" modelka trafiła do szpitala i od tamtej pory przestała być aktywna na Instagramie. Nowe informacje w sprawie zdrowia gwiazdy przekazuje za pośrednictwem mediów społecznościowych jej mąż, Roger Salla. Niestety, również i tym razem te informacje nie są optymistyczne... Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Karoliny Pisarek Karolina Pisarek zaliczyła udany debiut w "Tańcu z gwiazdami" , a jej fani z niecierpliwością czekali na kolejne taneczne popisy gwiazdy. Niestety, dalsze występy modelki w tanecznym show stanęły pod znakiem zapytania ze względu na jej stan zdrowia. Karolina Pisarek skarżyła się na bóle głowy, które tuż po debiucie w programie stały się nie do zniesienia. Modelka trafiła do szpitala, a niedługo potem menagerka gwiazdy przekazała informacje, że u Karoliny Pisarek "pojawiło się podejrzenie guza" . Do tej pory jednak oficjalnie nie wiadomo, co dzieje się z modelką, jednak najnowsze informacje przekazane przez jej męża, Rogera Sallę, w dalszym ciągu nie są optymistyczne. - Mały update, bo jest lawina pytań. Wczoraj jeszcze byliśmy na rezonansie głowy. Karolina dostała wczoraj mocne leki, ale nie ma do tej pory poprawy z jej zdrowiem i czekamy na jakąś zmianę w samopoczuciu. Dziękujemy Wam za troskę i wsparcie - poinformował Roger Salla. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami 13" za kulisami. Rutkowski całuje żonę, Pisarek męża, a Jelonek pozuje z fanami Wygląda na to, że w dalszym ciągu nie wiadomo, co tak naprawdę dolega Karolinie Pisarek. Przypomnijmy, że wcześniej mąż gwiazdy informował, że jego żona "nie jest w stanie do tej pory sama chodzić". Z kolei menagerka modelki w rozmowie z...