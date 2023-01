Karolina Pisarek podzieliła się smutną wiadomością. Pokazała męża z kroplówką. Co się stało?!

Karolina Pisarek i Roger Salla wyjechali na Bali, by w egzotycznej atmosferze naładować baterie. Na wycieczkę wybrali się wraz ze znajomymi, czym już przed blisko tygodniem chwalili się na Instagramie. Od tamtej pory modelka opublikowała wiele relacji oraz zdjęć z wakacji. Wszystko zapowiadało się świetnie, aż do czasu, kiedy pojawiły się problemy zdrowotne. Modelka opublikowała zdjęcie męża z kroplówką i przekazała smutne wieści. Co się stało?

Karolina Pisarek apeluje do fanów. "Uważajcie na jedzenie"

Karolina Pisarek i Roger Salla od niemal tygodnia cieszą się pobytem na Bali, wyspie, która stała się ostatnio jednym z miejsc najchętniej odwiedzanych przez celebrytów. Niedawno wypoczywała tam Julia Wieniawa, której towarzyszył Kuba Karaś. Wybrała się tam również Jessica Mercedes, która zachwala w sieci piękno okolicy. Nic dziwnego, że także Karolina Pisarek jej mąż skusili się na wyjazd w to miejsce. Niestety, z taką egzotyką często wiążą się problemy zdrowotne. Krótko mówiąc, flora bakteryjna jest na tyle odmienna, że łatwo o zatrucia. Mogą one popsuć każdy wypoczynek i wygląda na to, że właśnie taka sytuacja przytrafiła się Rogerowi Salli. Zatroskana Karolina Pisarek opublikowała zdjęcie, na którym widać jej męża z podłączoną kroplówką.

Instagram/@karolina_pisarek

Gwiazda "Top model" zdradziła, że jej mąż zatruł się jedzeniem. W krótkim komentarzu do zdjęcia zaapelowała do fanów, by uważali na to, co jedzą, przebywając na Bali.

- Jeżeli wybieracie się na Bali, to uważajcie na jedzenie. Wiele osób w tym czasie dopada wirus. Teraz dopadło też mojego męża - napisała Karolina.

Dodała też otuchy ukochanemu mężowi:

- Roger, postawimy Cię na nogi! - napisała.

Zdaje się, że leczenie wcale nie będzie takie proste, bo na kolejnym zdjęciu widać cała serię medykamentów, którymi będzie kurował się mąż Karoliny Pisarek.

- Tak będą wyglądały kolejne dni... Dużo tych leków - dodała modelka.

Instagram @karolina_pisarek

Wygląda na to, że rajski urlop gwiazdy "Top model" i jej męża może nie być tak udany, jak wcześniej się im zdawało. Warto dodać, że teraz modelce sen z powiek spędza zatrucie męża, a wcześniej jej spokój zatruwali hejterzy, którzy ostro skrytykowali niedawne zdjęcia Karoliny Pisarek, twierdząc, że wygląda na nich bardzo sztucznie. Na szczęście modelka podeszła do tematu na spokojnie i nie chcąc nakręcać negatywnych komentarzy, wyjaśniła internautom, z czego to wynika.

Miejmy nadzieję, że Roger Salla szybko wyzdrowieje!

Instagram @karolina_pisarek

