Przed wczorajszym występem Polaków w półfinale Eurowizji 2014 ciężko było przewidzieć, z jakim odbiorem spotka się Cleo i jej seksowne tancerki. Trzeba przyznać, że ich show przeszło jednak wszystkie oczekiwania, a Polki bez problemu awansowały do wielkiego finału, który odbędzie się już jutro. Dziś rozlosowano numery, z którymi wystąpią poszczególni wykonawcy.

Co ciekawe, występ z "My Słowianie" bardzo spodobał się w Europie, a zdjęcia naszych pięknych reprezentantek obiegły zagraniczne w media - większy szał zrobiła tylko słynna już "kobieta z brodą" czyli Conchita Wurst. Wśród polskich fanów również wybuchł ogromny entuzjazm, choć nie zabrakło krytyków. Ich głównym zarzutem wciąż jest wizualny aspekt występu i jego ludowość, która zdaniem wielu, pokazuje nas w Europie w sposób stereotypowy i jako mało nowoczesny naród. Z takimi opiniami nie zgadza się Karolina Korwin Piotrowska, która wczoraj wieczorem zachwycała się występem Cleo na swoim Facebooku.



Nie rozumiem zarzutów, że było ludowo, słowiańsko... a jak miało być? Mieli wystąpić w indyjskich kostiumach albo chińskich? Przecież jesteśmy Słowianami, to jest nasze dziedzictwo, nie uciekniemy od tego. Oni pokazali to w fajny sposób, z humorem. Dziewczyny pięknie się prezentowały, świetnie zatańczyły, było masło, były ładne biusty - i to naturalne, gdzie większość teraz to plastik. W dodatku ukazane w sposób delikatny, to nie było wulgarne czy seksistowskie. Oczywiście zawsze znajdzie się jakaś grupa malkontentów, która będzie szukać dziury w całym. Cieszmy się! Na moim wallu na Facebooku była wczoraj prawdziwa euforia, ludzie się nakręcali, podawali sobie linki z informacjami, jak i gdzie można głosować. Jeden z użytkowników mieszkający w Wielkiej Brytanii napisał, że siedzi w pubie i po naszym występie wszyscy tam oszaleli i krzyczeli "Well done, Poland!". My też powinniśmy! - zachęca w rozmowie z AfterParty.pl Korwin.