Karolina Ferenstein-Kraśko zdradziła, na jakie zajęcia pozalekcyjne zapisała swoich synów. Konstanty i Aleksander są bardzo rezolutnymi chłopami i bardzo chętnie po szkole chodzą na różnego rodzaju zajęcia. Karolina Ferenstein-Kraśko jest świetną mamą. Zadbała, by każdy z jej synów znalazł sobie coś, co najbardziej go interesuje. Polecamy: Gimnastyka artystyczna dla dzieci, czyli połączenie przyjemnego z pożytecznym

Staram się utrzymać balans. Chodzą na tenis. Młodszy wybrał sobie fortepian. Mają jeszcze jakieś zajęcia z eksperymentów i tak dalej. Ale to są wszystko ich decyzje - powiedziała Karolina Ferenstein-Kraśko w wywiadzie dla Party.pl.

A co chłopcy robią w weekendy? Myślcie, że oddają się błogiemu lenistwu? Mylicie się! Obejrzyjcie wideo!

Karolina Ferenstein-Kraśko jest mamą dwóch synów i córeczki.

Chłopcy chętnie chodzą na zajęcia pozalekcyjne. Mała Laura jeszcze musi trochę poczekać. ;)