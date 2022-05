O pierwszym meczu polskiej kadry podczas Euro 2020 (2021) tak kibice, jak i sami piłkarze chcieliby pewnie szybko zapomnieć. Przegrana z teoretycznie najsłabszą w naszej grupie Słowacją bardzo komplikuje naszą sytuację ( zobacz komentarz po meczu Roberta Lewandowskiego ) - zostały nam uważane za mocne Hiszpania i Szwecja. Jednym z nielicznych mocnych punktów drużyny okazał się w poniedziałek Karol Linetty. Strzelając pierwszego polskiego gola w mistrzostwach Europy zawodnik włoskiego Torino FC przywrócił, choć na trochę, nadzieję polskich kibiców. Bo Karol to chłopak z charakterem. Udowadnia to cała jego piłkarska kariera. 26-latek urodził się w Żninie (województwo kujawsko-pomorskie). To, co zwraca od razu uwagę to oryginalne, brzmiące francusko nazwisko - Linetty. Jak pisały lokalne media, rodzina Karola zawdzięcza je prawdopodobnie napoleońskiej armii, która odwiedziła w początkach XIX wieku jego rodzinne rejony. Mały Karol bardzo szybko zaczął przejawiać piłkarskie talenty. Zaczynał w Sokole Domasławek, skąd już w wieku 10 lat trafił do Lecha Poznań. Nie było łatwo. Matka chłopaka Elżbieta Linetty nieraz słyszała w słuchawce jego płacz, gdy dzwonił z obozu i opowiadał, jak koledzy znęcają się nad nim. Trzech młodych lechitów zostało za to nawet wyrzuconych z zajęć. Karol Linetty nie miał tak dobrych butów jak oni, nie znał najnowszych filmów ani gier. Odstawał - czytamy na poznan.sport.pl . Jednak dał radę. W wieku ledwie 17 lat zadebiutował w Ekstraklasie i niemal natychmiast zainteresował się nim piłkarski świat. W 2015 roku grający na pozycji pomocnika Linetty został wybrany „Odkryciem roku” w Plebiscycie Tygodnika Piłka Nożna. Rok później podpisał kontrakt z włoskim klubem UC Sampdoria, gdzie rozegrał łącznie 132 mecze. Od sierpnia 2020 roku jest...