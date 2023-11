1 z 8

Karol Linetty to będzie jedno z największych objawień polskiej reprezentacji na Mundialu 2018? Ten 23-letni zawodnik ze Żnina to prawdziwy talent, który dopiero teraz został doceniony przez Nawałkę. Linetty na Euro 2016 pojechał, ale niestety nie zagrał. Jednak teraz na Mundialu może zabłysnąć! To młody, ale bardzo doświadczony zawodnik. Na co dzień gra w UC Sampdoria - włoskim klubie piłkarskim z siedzibą w Genui.

Co wiemy o Karolu Linetty? Kim jest jego piękna dziewczyna? I co łączy go z Anną Lewandowską? Tego wszystkiego dowiesz się z naszej galerii!

