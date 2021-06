Karol Linetty strzelił na Euro 2020 jedyną bramkę dla Polski. Gdy zaczynał grać w piłkę, nie stać go było na dobre buty

12 czerwca, podczas Euro 2020 (2021) , na stadionie w Kopenhadze rozegrał się prawdziwy dramat. Na oczach kibiców i piłkarzy, w 43. minucie spotkania Dania-Finlandia, duński pomocnik Christian Eriksen nagle upadł na murawę i stracił przytomność . Do sportowca natychmiast podbiegł kapitan drużyny udzielając mu pierwszej pomocy, a następnie pojawił się zespół medyków, przez których Christian Eriksen został zniesiony z boiska na noszach. Reprezentant duńskiej kadry trafił do szpitala, a cały świat czekał na informacje dotyczące jego stanu. Jak się okazało, piłkarz przeszedł zawał serca, jednak już niedługo później podano, że jego stan jest stabilny. Dziś Christian Eriksen po raz kolejny postanowił zwrócić się do swoich fanów. Sportowiec opublikował na swoim profilu na Instagramie pierwsze zdjęcie od czasu tragicznego wydarzenia. Euro 2020 (2021): Christian Eriksen przekazał wiadomość prosto ze szpitala Szczegółowe wiadomości na temat stanu zdrowia Christiana Eriksena, podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej w niedzielę 13 czerwca przekazali lekarz duńskiej kadry Mortena Boesena oraz selekcjoner Kasper Hjulmand. Właśnie wtedy potwierdzono, że piłkarz przeszedł na murawie zawał serca i ogłoszono, że sportowiec czuje się bardzo dobrze. Już kolejnego dnia. Christian Eriksen na łamach popularnego dziennika sportowego „La Gazzetta dello Sport”, opublikował własne oświadczenie , a dziś piłkarz ponownie zwrócił się do fanów. Na Instagramie Christiana Eriksena pojawiło się zdjęcie prosto ze szpitalnego łóżka. Piłkarz podziękował swoim fanom i zdradził, jak się czuje! Cześć wszystkim. Wielkie dzięki za słodkie i niesamowite pozdrowienia i wiadomości z całego świata. To bardzo wiele znaczy dla...