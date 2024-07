Wczoraj jeden z tygodników podał zaskakującą informację na temat odejścia Kamilli Baar z serialu "Na dobre i na złe". Ponoć partner gwiazdy naciskał na aktorkę, ponieważ nie chce, aby grała w telenowelach. Przypomnijmy: Baar odchodzi z "Na dobre i na złe". Przez nią problemy może mieć inna gwiazda

Publikacja tabloidu szybko dotarła do gwiazdy, która dziś zdementowała kilka informacji na swoim Facebooku. Choć w sprawie odejścia z hitu TVP nie chce zabierać głosu, pozostawiając fanów w niepewności, wspomniała o innych aspektach pracy i życia z nowym mężczyzną. Tak oburzonej Baar jeszcze nie widzieliśmy:

Odnosząc się do ostatnich szeroko komentowanych publikacji w „na Żywo” i przedrukowywanych w Internecie informacji na mój temat, a w tym, jak zwykle, niestety, mimo, że sobie tego nie życzę, informacji na temat mojego życia prywatnego i rzekomych wpływów na mnie i na moje decyzje artystyczne i zawodowe, z Wielkim Szacunkiem informuję Was, Moich Widzów, którym jak zawsze dziękuję za Wierność i Wasz Szacunek dla mnie, jak następuje. 1. Decyzje w sprawach artystycznych, zawodowych zawsze podejmowałam, podejmuję i będę podejmować sama. Sprawia mi to ogromną frajdę, a jako wolny człowiek uprawiający wolny zawód artystyczny nie mogę i nie chcę inaczej 2. Nikt na mnie nie „naciska”, z zazdrości czy z innych powodów, a już na pewno nie ludzie, których kocham i szanuję. Miałam szczęście w życiu – żadne moje wybory artystyczne, jak dotąd, nie odbywały się pod czyjąkolwiek presją. - pisze