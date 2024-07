Kamilla Baar jest aktorką znaną przede wszystkim z roli córki generała Sikorskiego, Zosi w filmie "Generał" oraz Hany w serialu "Na dobre i na złe". Kamilla wyznała właśnie jak ważna jest dla niej, jej najnowsza rola. Tym razem chodzi o bycie matką.

- Teraz unoszę się ponad ziemią w moje życiowej roli- matki. Spośród wszystkich ról, które przyszło mi do tej pory grać, tę stawiam na piedestale. - powiedziała aktorka w wywiadzie dla "Tele Tygodnia".

Nie bez znaczenia w jej szczęściu jest postać partnera aktorki, Wojciecha Błacha. To on sprawił, że Kamilla uwierzyła, że jest w stanie połączyć swoje dwie największe miłości: dziecko i granie.



- Na początku oczywiście nie wyobrażałam sobie powrotu do pracy. Wojtek przekonał mnie, ze można równocześnie być mamą i grać. - dodała.

To dla tych, którzy są zdania, że nie da rady łączyć.

