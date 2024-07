Kamil Stoch wygrywa konkurs w Zakopanem

Zakończył się właśnie Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Dziś odbył się konkurs indywidualny, wczoraj kibicowaliśmy naszym skoczkom w konkursie drużynowym, w którym zajęli drugie miejsce. Pod skocznią w Zakopanem tradycyjnie pojawiło się wielu kibiców, którzy przyjechali podziwiać m.in. Kamila Stocha i Piotra Żyłę. Kamil Stoch jak zwykle nie zawiódł kibiców i choć po pierwszej serii nie był nawet w pierwszej trójce, ostatecznie po drugim skoku zajął pierwsze miejsce!

Co po konkursie powiedział Kamil?

Dalej nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jeśli to sen to nie chcę się budzić. Drugi skok był zdecydowanie lepszy, pierwszy był lekko spóźniony. Chciałem się dziś dobrze bawić i oddawać dobre skoki. Cieszę się tym co robię i to jest dla mnie najważniejsze - powiedział Kamil Stoch dla TVP tuż po konkursie.