Po przepychankach w social mediach Renaty i Małgorzaty, Wojewódzki udzielił mocnego wywiadu dla playboy.pl, w którym obraził Rozenek między innymi słowami: "koleżanka Rozenek weszła do show-biznesu, jak do agencji towarzyskiej".

Potem nastąpiła seria wzajemnych pozwów i przepychanek słownych na Instagramach i Facebookach. Wtedy Renata Kaczoruk udzieliła wywiadu Magdzie Mołek i dopiero po 4 latach związku powiedziała coś więcej o relacji z Kubą Wojewódzkim.

Zdradziła jak się poznali i kto zrobił pierwszy krok.

- Chyba oboje się wybraliśmy, ale to chwilę trwało. Przypatrzył się - śmiała się Renata.

- Trochę się w tym mijaliśmy. Najpierw zrobił on pierwszy krok, potem ja zrobiłam pierwszy krok... Dlaczego go wybrałam? Może pociąga mnie coś takiego właśnie w nim spoza kanonu? Może on jest kimś takim oderwanym od tego, czego oczekujemy... Robi po swojemu i ciężko go w tym uchwycić, a jednocześnie bardzo posuwa się do przodu, bardzo się rozwija...