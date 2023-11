Słowa „weszła do show-biznesu, jak do agencji towarzyskiej” będą kosztować Kubę Wojewódzkiego 30 tys. złotych i przeprosiny na stronie internetowej www.playboy.pl. Małgorzata Rozenek-Majdan pozwała go o naruszenie dóbr osobistych jesienią ubiegłego roku. Sąd wydał już wyrok w tej sprawie! W dodatku, jak dowiedział się „Flesz”, zrobił to już w marcu!

Do dzisiaj, pomimo stosownego wezwania, pan Wojewódzki nie wykonał zobowiązania sądu w postaci publikacji przeprosin. Wystąpimy do sądu celem publikacji tego ogłoszenia na jego koszt – mówi mecenas Piotr Ciszewski, adwokat Rozenek-Majdan.

Kuba Wojewódzki ma zapłacić 30 tys. zł

Wojewódzki nie spieszy się również z wpłatą zasądzonej kwoty w wysokości 30 tys. złotych na cel społeczny, w tym przypadku na konto Fundacji TVN „Nie Jesteś Sam”. Prawdopodobnie egzekucją zajmie się komornik. Kuba nie zabrał dotąd głosu w tej sprawie. Więcej szczegółów w najnowszym numerze magazynu „Flesz".

Zwycięstwo Małgorzaty Rozenek.

