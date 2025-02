Filip Gurłacz to jeden z topowych polskich aktorów, któremu szerszą rozpoznawalność szczególnie przyniosły role w: "Pierwsza miłość", "M jak miłość" czy "Leśniczówka". Już niebawem z kolei będziemy mogli zobaczyć go w czymś zupełnie nowym, a mianowicie na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Jego programową partnerką została Agnieszka Kaczorowska. Co ma na jej temat do powiedzenia?

Rusza nowa edycja "Tańca z gwiazdami"

Przypomnijmy, że już 2 marca na antenie Polsatu będziemy mogli obejrzeć pierwszy odcinek 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Tym razem na parkiecie zobaczymy m.in. Magdalenę Narożną, Maćka Kurzajewskiego, Blankę czy Olę Filipek. Do formatu wraca również Agnieszka Kaczorowska, która co prawda do niedawna miała chrapkę na posadę jurorki, jednak musiała zadowolić się rolą tancerki. Zobaczymy ją w parze z Filipem Gurłaczem! Duet już rozpoczął przygotowania, a teraz aktor podzielił się swoją opinią na temat Kaczorowskiej.

Filip Gurłacz dosadnie o treningach z Agnieszką Kaczorowską

Ostatnio wokół Agnieszki Kaczorowskiej dzieje się naprawdę sporo. Co poniektórzy zaczęli być do jej osoby negatywnie nastawieni, ale jak się okazało, Filip Gurłacz ma zgoła inne zdanie. W rozmowie z Kozaczkiem wyznał, że zdążył już poznać wiele pozytywnych cech tancerki.

Aga jest cudowna. (...) Jest oczywiście bardzo empatyczna, bardzo wrażliwa, bardzo delikatna

Gurłacz zdradził, że Kaczorowska ma także inną stronę, która odpowiada za jej liczne sukcesy. Przyznał bez ogródek, że Agnieszka jest osobą bardzo wymagającą, dlatego podczas przygotowań do "Tańca z gwiazdami" nie ma z nią lekko.

Ja wiem, dlaczego ona jest mistrzynią świata w tańcach latynoamerykańskich. Poznałem to na sali. Jest bardzo wymagająca, dba o te szczegóły. To nie są łatwe treningi z Agą

Mimo wszystko Filipowi i Agnieszce udało się zakumplować. Okazują sobie mnóstwo wzajemnego wsparcia, co jest dla aktora niezwykle istotne.

Dla mnie najważniejsza jest ta atmosfera i to, że się wspieramy, że tworzymy team. (...) Super, że się dogadujemy. Super, że bardzo dużo rozmawiamy ze sobą. Na razie się dogadujemy, na razie mnie znosi, więc zobaczymy. Oby to tak trwało jak najdłużej

Afera z udziałem Agnieszki Kaczorowskiej i Marianny Schreiber

Słowa Filipa Gurłacza z pewnością będą dla Agnieszki Kaczorowskiej pokrzepiające w obliczu ostatnich wydarzeń. Przypomnijmy, że Marianna Schreiber opublikowała na Instagramie odręczne notatki, które, jak twierdzi, są korespondencją między Agnieszką Kaczorowską Elizą Trybałą oraz członkiem ekipy produkcyjnej programu "Królowa przetrwania". Notatki te sugerują istnienie bliskiej relacji między tancerką a żonatym mężczyzną.

Paulina Smaszcz również zaangażowała się w sprawę, krytykując Agnieszkę Kaczorowską i wspierając Mariannę Schreiber. W mediach społecznościowych Smaszcz napisała: "Mama i żona przed kamerami, a poza kamerami romansik z żonatym z dziećmi". Agnieszka Kaczorowska nie odniosła się publicznie do tych zarzutów. Zamiast tego opublikowała na Instagramie zdjęcie z córkami nad jeziorem, co wywołało liczne komentarze internautów domagających się wyjaśnień.

