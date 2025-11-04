Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela stawili się 3 listopada 2025 roku na pierwszej rozprawie rozwodowej w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Aktorka złożyła pozew rozwodowy w lipcu, dziewięć miesięcy po ich rozstaniu. Para wcześniej próbowała dojść do porozumienia poprzez ugodę, jednak bez skutku. Rozprawa rozpoczęła się tuż przed godziną 11:00. Choć Kaczorowska i Pela przywitali się, oczekiwali na wejście na salę rozpraw w oddaleniu od siebie. Z wokandy wynikało, że posiedzenie miało potrwać godzinę, jednak czas ten znacznie się wydłużył.

Sąd przesłuchuje matki – nieoczekiwane opóźnienia

W trakcie rozprawy zostali wezwani świadkowie – matki obojga małżonków. Pojawienie się jednej z matek zostało opóźnione – była wzywana kilkukrotnie i dotarła dopiero około 12:40. Dopiero wtedy mogła złożyć swoje zeznania.

Z powodu opóźnienia, rozprawa przeciągnęła się o ponad godzinę względem planowanego czasu. Ostatecznie, około godziny 13:15, Kaczorowska i Pela opuścili salę w towarzystwie swoich pełnomocników. Wbrew przewidywaniom, nie doszło do ogłoszenia wyroku rozwodowego.

Dlaczego sąd nie ogłosił wyroku rozwodowego?

Zgodnie z obowiązującym prawem, sąd ma prawo odroczyć ogłoszenie wyroku do dwóch tygodni po zamknięciu rozprawy. Zostało to potwierdzone w rozmowie z przedstawicielem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Decyzja o odroczeniu mogła mieć związek z wydłużonym czasem trwania rozprawy. Jak przekazano, odroczenie następuje w formie postanowienia sądu i nie wymaga uzasadnienia. Nie ma obowiązku podawania przyczyn odroczenia.

Oficjalny komentarz sądu w sprawie odroczenia

Pudelek poprosił Sąd Okręgowy Warszawa-Praga o wyjaśnienie powodów tej decyzji oraz o doprecyzowanie, czy na jej podjęcie mogło wpłynąć to, że rozprawa przeciągnęła się o ponad godzinę w stosunku do planu.

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, Mariusz Jabłoński, poinformował:

"Zgodnie z art. 326 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na oznaczony termin, przypadający nie później niż dwa tygodnie po dniu zamknięcia rozprawy. Odroczenie następuje w formie postanowienia sądu, które nie zawiera uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu. Przepisy nie przewidują obowiązku wskazywania przyczyn odroczenia."

Oznacza to, że sąd skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i zdecydował o odroczeniu w ramach przewidzianych przez ustawę.

Nowy termin wyroku rozwodowego Kaczorowskiej i Peli

Wyrok w sprawie rozwodowej Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli ma zostać ogłoszony 17 listopada 2025 roku. Oznacza to, że para będzie musiała jeszcze poczekać na oficjalne zakończenie swojego małżeństwa.

Rozwód Kaczorowska Pela wzbudził duże zainteresowanie mediów. Choć oboje zadeklarowali chęć rozwiązania sprawy w zgodzie, sądowa procedura okazała się bardziej czasochłonna niż przewidywano. Czy 17 listopada usłyszymy ostateczne orzeczenie? To pozostaje w gestii sądu.

Zobacz także: