Agnieszka Kaczorowska postanowiła wieczorem, 3 listopada zamieścić nowe wideo na swoim InstaStories. Choć gwiazda nie zdecydowała się wprost skomentować dzisiejszego medialnego zamieszania wokół jej rozprawy rozwodowej z Maciejem Pelą, to jednak dała wyraźnie do zrozumienia, że jest przeszczęśliwa. Tylko spójrzcie na jej najnowsze kadry.

Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Przypomnijmy, że tuż przed południem 3 listopada 2025 roku rozpoczęła się rozprawa rozwodowa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, która według medialnych doniesień trwała blisko dwie godziny. Po sprawie aktorka nie chciała komentować wydarzeń z sali rozpraw - jedynie prawniczka gwiazdy skomentowała krótko dla "Faktu":

Wyrok będzie ogłoszony 17 listopada

Wszystko wskazuje więc na to, że prawdopodobnie już za dwa tygodnie Kaczorowska i Pela przestaną formalnie być małżeństwem. O tym, że rozprawa rozwodowa najwyraźniej poszła po myśli tancerki świadczyły też zdjęcia paparazzi - gwiazda opuszczała sąd z szerokim uśmiechem na twarzy.

Agnieszka Kaczorowska i wymowne nagranie na InstaStories

Uwadze fanów nie umknęło również nagranie, które pojawiło się właśnie na InstaStories Kaczorowskiej. Gwiazda już po rozprawie rozwodowej pokazała wideo, na którym nie zabrakło również Marcina Rogacewicza. Obydwoje są w świetnych humorach i szczęśliwi bujają się w rytm utworu "Witajcie w naszej bajce". Na kolanach aktorki widzimy zaś piękny bukiet kwiatów, który najwyraźniej otrzymała od swojego ukochanego. Ponadto na nagraniu widnieje napis:

Już jutro...

Wszystko wskazuje więc na to, że nie tylko pozytywny przebieg rozprawy rozwodowej wpłynął na tak dobry nastrój tancerki, ale również ekscytacja związana z jej nowym projektem, o którym już od kilku dni jest głośno. Póki co pozostaje on tajemnicą, ale wygląda na to, że już jutro świat dowie się, co takie przygotowała tancerka.

Jesteście ciekawi, czym tym razem zaskoczy nas Agnieszka Kaczorowska?

Fot. Instagram agakaczor

Fot. Instagram agakaczor

Zobacz także: