Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili swój wspólny spektakl zatytułowany „Siedem”. Choć miał to być artystyczny projekt opowiadający o miłości i pasji, wywołał on w internecie prawdziwe poruszenie. Opinie internautów są podzielone – od zachwytu po oskarżenia o tanią sensację.

Ogłoszenie spektaklu „Siedem”

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, znani aktorzy i osobowości medialne, podzielili się z fanami informacją o nowym, wspólnym projekcie teatralnym. Tutaj przeczytasz więcej o tym projekcje. Spektakl „Siedem” ma opowiadać o emocjach, które „dotykają najgłębszych obszarów ludzkiego serca”: miłości, namiętności, pasji i uzdrowieniu.

W specjalnym materiale wideo para opowiadała o założeniach artystycznych przedsięwzięcia. Przyznała, że projekt „dojrzewał” od przełomu lutego i marca. To wtedy, jak twierdzą, narodziła się idea stworzenia spektaklu we dwoje.

Reakcje internautów: między zachwytem a krytyką

Spektakl Kaczorowskiej i Rogacewicza wywołał silne emocje także wśród internautów. W komentarzach pod wpisem pary na Instagramie nie brakowało pozytywnych reakcji. Wielu fanów pisało o „odwadze”, „autentyczności” i „niezwykłej energii”, która bije od tej dwójki.

Z drugiej strony pojawiły się też bardzo krytyczne opinie. Niektórzy użytkownicy zarzucali im, że cały projekt to „próba taniej sensacji” i „zgrywanie zakochanych” dla promocji spektaklu. Wiele komentarzy sugerowało także niespójność między przekazem a formą prezentacji.

Bilety, cena i planowane pokazy

Podczas zapowiedzi spektaklu Kaczorowska i Rogacewicz nie ukrywali wzruszenia oraz zaangażowania. Oboje zgodnie podkreślali, że „Siedem” to coś więcej niż sztuka – to osobista opowieść o relacji, emocjach i drodze do wspólnego celu. Wiadomo już, że spektakl będzie dostępny dla widzów. Bilety na „Siedem” zostały wycenione na kwoty od 100 do 150 zł.

Zainteresowanie wokół projektu rośnie – nie tylko wśród fanów teatru, ale także szerokiej publiczności śledzącej polski show-biznes. To bez wątpienia jeden z najbardziej komentowanych debiutów artystycznych sezonu.

Czego mogą oczekiwać widzowie?

Opis spektaklu „Siedem” sugeruje, że widzowie otrzymają pełen emocji przekaz artystyczny, skupiony na relacji między dwojgiem bohaterów. W zapowiedziach nie brakuje odniesień do głębokiej miłości, wzajemnej fascynacji i uzdrawiającej siły wspólnego przeżywania.

Choć nie wszystkim podoba się forma promocji, nie można zaprzeczyć, że para aktorów przyciągnęła ogromną uwagę. Czy spektakl obroni się na scenie tak, jak obiecuje? O tym przekonają się widzowie już wkrótce. Premiera odbędzie w Garnizonie Sztuki w Warszawie 9 marca 2026 roku.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Kaczorowska i Rogacewicz fot. Instagram@agakaczor