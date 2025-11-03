3 listopada Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela spotkali się w sądzie na pierwszej rozprawie rozwodowej. Byli partnerzy pojawili się tuż przed jej rozpoczęciem, każdy w towarzystwie swojego pełnomocnika. Jak relacjonują media, przywitali się bardzo chłodno – podali sobie ręce i wymienili jedynie krótkie „cześć”.

Do budynku sądu przybyły również mamy obojga – matka Agnieszki Kaczorowskiej i matka Macieja Peli. Całość wydarzenia przebiegała bez medialnych incydentów, jednak według medialnych doniesień wyczuwalna była dość napięta atmosfera.

Rozwód Kaczorowskiej i Peli. Co z wyrokiem?

Po zakończeniu rozprawy Agnieszka Kaczorowska nie udzieliła żadnego oficjalnego komentarza mediom. Mimo zainteresowania dziennikarzy, gwiazda nie wypowiedziała się na temat tego, co wydarzyło się w sali sądowej. Jej zachowanie było powściągliwe, choć – jak zauważają obserwatorzy – uśmiech na twarzy tancerki mógł sugerować, że rozprawa zakończyła się dla niej korzystnie.

Zamiast aktorki, głos po rozprawie zabrała jej pełnomocniczka. Prawniczka Agnieszki Kaczorowskiej udzieliła krótkiego komentarza Faktowi ws. wyroku.

Wyrok będzie ogłoszony 17 listopada. - przekazała prawniczka tancerki

Kaczorowska i Pela rozwodzą się

Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się w 2017 roku, a już rok później wzięli ślub we Włoszech, w Toskanii. W 2019 roku urodziła się ich córka Emilia, a dwa lata później kolejna – Gabriela. Po kilku latach wspólnego życia para postanowiła jednak rozstać się na dobre.

Sprawa rozwodowa Kaczorowskiej i Peli przyciąga uwagę opinii publicznej ze względu na ich popularność i wieloletni medialny wizerunek szczęśliwej pary. Teraz wszystko wskazuje na to, że 17 listopada poznamy oficjalny finał tej relacji.

