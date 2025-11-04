3 listopada w warszawskim sądzie odbyła się rozprawa rozwodowa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Jak informują media, rozprawa przebiegła w stosunkowo spokojnej atmosferze, chociaż trwała godzinę dłużej, niż zakładano. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela spotkali się na korytarzu sądu, uścisnęli sobie dłoń i powiedzieli sobie "cześć". Prawniczka aktorki poinformowała, że wyrok zostanie ogłoszony 17 listopada, jednak już po rozprawie tancerka wyglądała na szczęśliwą i zadowoloną.

Jej radość z pewnością potęgował fakt, że po rozprawie od razu spotkała się ze swoim ukochanym Marcinem Rogacewiczem. A co stało się tuż po tym? Wszystko jest już jasne!

Marcin Rogacewicz pod sądem – szybka reakcja na telefon Kaczorowskiej

Tuż po wyjściu z sali rozpraw Agnieszka Kaczorowska nie zwlekała ani chwili. Wyjęła telefon i zadzwoniła do swojego nowego partnera, aktora Marcina Rogacewicza. Ten błyskawicznie pojawił się przed budynkiem sądu swoim czarnym samochodem.

Według informacji podanych przez „Super Express”, Marcin Rogacewicz zareagował natychmiastowo. Nie tylko przyjechał odebrać Agnieszkę, ale również zaplanował dla niej chwilę wytchnienia z dala od sądowych emocji.

Nowa para wybrała się do jednej z warszawskich knajpek. Tam, przy filiżance kawy z pianką, spędzili wspólnie czas. Paparazzi przyłapali Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza przy stoliku. On był skupiony, ona – zrelaksowana. Zdaniem „Super Expressu”, atmosfera podczas spotkania była swobodna i romantyczna. Uśmiechy, rozmowa bez napięcia i gesty sugerujące bliskość zdradzały, że to nie był przypadkowy lunch, lecz też symboliczny początek nowego etapu w życiu tancerki.

Agnieszka Kaczorowska ma powody do radości

Jakby tego było mało, Agnieszka Kaczorowska niedawno ogłosiła, że już niedługo świat ujrzy jej nowy projekt, nad którym pracuje już od kilku miesięcy. Wiele wskazuje na to, że premiera tajnego projektu tancerki odbędzie się już dziś! Gwiazda nie ukrywa w związku z tym swojej radości i ekscytacji. Czym tym razem zaskoczy nas tancerka? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

Jedno jest pewne - Agnieszka Kaczorowska właśnie rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu - zarówno prywatnym, jak i zawodowym!

