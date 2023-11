Kacper Kuszewski w "M jak miłość" pojawiał się od samego początku. Niestety, aktor już w 2015 roku przyznał, że chciałby zagrać inną rolę. Aktor mówił wprost, że wszyscy widzą w nim tylko serialowego Marka Mostowiaka.

Marzy mi się rola w innym serialu. Jeżeli coś mnie trochę uwiera, to to, że producenci filmowi i reżyserzy widzą we mnie tylko Marka Mostowiaka. Potrafię zagrać także kilka różnych rzeczy, więc zaproście mnie czasem na casting. Myślę, że będę potrafił udowodnić, że to jest prawda. Marzy mi się, żeby zagrać rolę komediową, kostiumową. Każdy aktor marzy o tym, by wcielać się w różne postaci. Na tym polega ten zawód. Głód nowych wyzwań jest nienasycony u aktorów, więc ja też go odczuwam- mówił w wywiadzie dla "Super Expressu" w 2015 roku.