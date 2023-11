1 z 4

Ale wiadomość! Producenci "M jak miłość" przygotowali dla widzów wielką niespodziankę! Okazuje się, że po wielu latach do serialu wróci była partnerka Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek)! Ostatnio informowaliśmy, że do "Mjm" dołącza Katarzyna Kwiatkowska i wraca Dominika Ostałowska, ale teraz okazuje się, że to nie koniec nowości. "Super Express" donosi, że w kolejnym sezonie zobaczymy byłą dziewczynę Zduńskiego. Weronika Rosati, Agnieszka Więdłocha a może Laura Samojłowicz zdecydowała się na wielki powrót do "M jak miłość"? Wiemy!

Zobaczcie, która gwiazda wraca do "M jak miłość"! Mamy komentarz produkcji!

