Kacper Kuszewski w rozmowie z Party.pl zdradził, co wydarzy się w nowym sezonie "M jak miłość"! Fani mogli zobaczyć już dwa premierowe odcinki wielkiego hitu TVP2. Jak już wiemy, w nowej edycji serialu czekają nas wielkie emocje związane z Tomkiem Chodakowskim i Lucjanem Mostowiakiem. A co wydarzy się w życiu serialowego Marka Mostowiaka? Byliśmy na planie programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym wystąpi Kacper Kuszewski i zapytaliśmy aktora, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak miłość". Posłuchajcie, co nam powiedział!

Kacper Kuszewski zdradził, co wydarzy się w "M jak miłość".