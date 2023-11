Gorzkie słowa Olgi Frycz na temat pracy w "M jak miłość" zaskoczyły jej koleżankę, Annę Muchę. Aktorka na swoim Instagramie napisała, że nie rozumie zarzutów pod adresem produkcji TVP2. Co więcej, ona jako matka dwójki dzieci nigdy nie doświadczyła z tego powodu nieprzyjemności w pracy.

"(...) Przyznaję - nie zawsze jest kolorowo i nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie to „wymarzyli”. Ta praca to praca z ludźmi i wśród ludzi! A jak wiadomo bywamy różni. Jedni widzą szklankę do połowy pustą, inni się cieszą, że mają z czego pić. Ja należę do tej drugiej grupy. I choć nie zawsze jest lekko i przyjemnie, i choć mam świadomość, że jestem częścią korporacji i wielkiej fabryki, to muszę powiedzieć, że są gesty, których się nie zapomina. Przez dwadzieścia kilka lat pracy w tym zawodzie jedynie (!) Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska i Alina Puchała byli tymi, którzy okazali mi zrozumienie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Nie wyrzucili mnie z serialu, gdy potrzebowałam odpocząć i daleko wyjechać, z radością przyjęli informacje o moich kolejnych ciążach, a przede wszystkim dali mi poczucie, że mam dokąd wracać! - napisała Anna Mucha.