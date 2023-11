Reklama

Na tę wiadomość czekają chyba wszyscy - kiedy wraca "M jak miłość" po wakacjach? Jak się dowiedzieliśmy, nowy sezon serialu zacznie się w poniedziałek, 27 sierpnia o 20.40 w TVP2.

Jeśli nic się nie zmieni, na koniec wakacji zobaczymy pierwsze odcinki "M jak miłość"!

PONIŻEJ DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU

Co wydarzy się w M jak miłość po wakacjach?

A co nas czeka po wakacjach w serialu?

Najważniejszą informacją jest to, że pożegnamy się z Mareczkiem Mostowiakiem (Kacper Kuszewski). W nowym sezonie Marek będzie mieć problem z Ulą, która zwiąże się z przestępcą i porzuci przez to pracę w siedlisku. Fakt ten zatai przed seniorką rodu. Jednak Barbara (Teresa Lipowska) dowie się o wszystkim i będzie się starała przekonać syna do wybaczenia córce. Postać Mostowiaka widzowie będą oglądać tylko do listopada. Jego bohater wraz z żoną Ewą (Dominika Kluźniak) wyjedzie do Dublina.

Kinga (Katarzyna Cichopek) będzie mieć problemy z bliźniaczą ciążą, Iza w śpiączce, a Marcin (Mikołaj Roznerski) będzie musiał dzielić się opieką nad Mają z Arturem (Tomasz Ciachorowski).

fot. Instagram

Kłopoty Budzyńskiego nie skończą się, co będzie miało wpływ na psychikę Madzi i wtedy pomoc zaoferuje... Aneta! Wynajmie detektywa i zleci mu, by zdobył informacje na temat Karoliny Kubiak. Czy dziewczyna byłego męża Magdy naprawdę chce pomóc Budzyńskiemu? Co jeszcze się wydarzy? Tego dowiemy się już 27 sierpnia! :)

Zobacz także: M jak miłość: Co po wakacjach? Iza w śpiączce! Artur twierdzi, że to wina Marcina!

W serialu po wakacjach zobaczymy Katarzynę Kwiatkowską.

Instagram

Iza będzie w śpiączce, a mężczyźni jej życia zajmą się Mają.