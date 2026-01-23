Katarzyna Sokołowska pracuje z modą na co dzień, a jej najnowsze stylizacje śledzi rzesza fanów. Podczas wyjątkowego wydarzenia, jakim był wernisaż i premiera albumu Agaty Serge, postawiła na iście paryską stylizację. Mimo że każda część jej garderoby była czarna, główny element: skórzana, połyskująca marynarka najbardziej przyciągał uwagę.

Kasia Sokołowska w skórzanej marynarce

Choć ostatnio było głośno o kultowych kozakach "Noir cuissardes" Kasi Sokołowskiej, już teraz pojawiła się kolejna propozycja, obok której trudno przejść obojętnie. Nowy trend przebija wszystkie skórzane kurtki, przełamując dotychczasowe schematy, jednak pamiętajmy, że kurtki "oversize sherpa" wciąż pozostają na topie.

Podczas wernisażu Katarzyna Sokołowska prezentowała się zjawiskowo. Założyła na siebie wysokie kozaki, elegancką koszule, kunsztowny beret, a całość dopełniała oversize’owa, skórzana i połyskująca marynarka. Nowy trend Kasi Sokołowskiej sprawił, że marynarki przestaną kojarzyć się z nudnym, biurowym stylem, a stały się charakterystycznym elementem dodającym stylizacji wyrazu.

Skórzana marynarka jako must-have

Skórzana marynarka to dziś absolutny must‑have w damskiej garderobie, który świetnie łączy klasykę z nowoczesnym pazurem. W sezonie zimowym można ją nosić zarówno w codziennych stylizacjach z jeansami i botkami, jak i w bardziej eleganckich zestawach, np. z dopasowaną spódnicą czy ołówkowymi spodniami. Dzięki temu marynarka staje się bazą looku zamiast jedynie dodatkiem.

Oversize’owe fasony świetnie sprawdzają się do casualowych outfitów, a modele z zaznaczoną talią mogą nosić się jak mini‑sukienka, zestawione z wysokimi kozakami lub szpilkami. Klucz do udanej stylizacji to zrównoważenie skórzanej marynarki z prostymi elementami garderoby, co pozwala uzyskać efekt zarówno codziennej nonszalancji, jak i wieczorowej elegancji. A dokładnie o taki efekt nam chodzi!

Gdzie kupić skórzaną marynarkę w stylu Kasi Sokołowskiej? Oto propozycje

Choć identyczna marynarka, jaką nosi Kasia Sokołowska, nie jest obecnie w sprzedaży, wcale nie przeszkadza to w znalezieniu bardziej budżetowych propozycji. Najważniejsze jest dobranie kroju marynarki odpowiedniego do swojej sylwetki. Choć oversize’owe fasony królują w trendach, warto zwrócić uwagę również na te bardziej dopasowane, które dodatkowo podkreślają talię.

Jedną z propozycji skórzanej marynarki można kupić w sieci sklepów OCHNIK w cenie 799,00 zł. Marynarka wykonana jestw 100% z naturalnej skóry owczej.

skórzana marynarka OCHNIK w cenie 799,00 zł. fot. materiały prasowe

Tańszą propozycję znajdziecie w sklepie Reserved, w cenie 179,99 zł. Materiał, z którego wykonana jest kurtka, to imitacja skóry.

skórzana marynarka Reserved, w atrakcyjnej cenie 179,99 zł, fot. materiały prasowe

