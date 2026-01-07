Jeśli coś lansują luksusowe domy domy, to z pewnością znajduje się już w garderobach Małgorzaty Sochy i Sandry Hajduk-Popińskiej. I pomimo iż gwiazda "Przyjaciółek" i prowadząca "Dzień Dobry TVN" mają nieco odmienną estetykę, to obie w ostatnim czasie postawiły na jeden z najgorętszych trendów na zimę 2026. Mowa o niezwykle stylowych kurtkach "oversize sherpa" w odcieniu "oatmeal". Ten viralowy fason już jest hitem TikToka, a niebawem zaleje ulice światowych stolic mody.

Małgorzata Socha i Sandra Hajduk-Popińska w modnej kurtce "oversize sherpa" na zimę 2026

Sezon zima 2025/2026 to prawdziwy ogrom modowych obfitości, jakie serwują nam nie tylko najwięksi modowi gracze w postaci luksusowych domów mody, ale też znane i lubiane sieciówki. I choć do tej pory mroźny okres był kojarzony z nieśmiertelnymi puchówkami i wełnianymi płaszczami w karmelowym kolorze, to tej zimy trendować będą nie tylko płaszcze w najmodniejszym kolorze 2026 roku "Cloud Dancer" w stylu Pauliny Krupińskiej, ale też uwielbiane przez trendsetterki oraz zagraniczne i polskie gwiazdy, szykowne kurtki "oversize sherpa". Małgorzata Socha i Sandra Hajduk-Popińska z "Dzień Dobry TVN" już pokochały ten trend.

Małgorzata Socha nie bez powodu od lat uznawana jest za ikonę stylu. Jej stylizacje to połączenie funkcjonalności z modowym wyczuciem. I choć aktorka chętnie stawia na eleganckie elementy garderoby, utrzymane w estetyce "old money", to nie stroni również od najnowszych trendów. Ostatnio Małgorzata Socha zachwyciła spodniami typu "kick fit jeans", które już zostały okrzyknięte jednym z największych hitów 2026 roku. Teraz kolejny look gwiazdy "Przyjaciółek" jest na ustach internautów. Mowa o stylowej kurtce aktorki typu "oversize sherpa" w neutralnym, kremowym odcieniu "oatmeal", którą artystka zestawiła z brązowymi sportowymi spodniami, biało-czarnymi sneakersami i karmelowym szalem, którym nonszalancko owinęła swoją głowę.

Na podobny model kurtki w ostatnim czasie zdecydowała się również prowadząca "Dzień Dobry TVN", Sandra Hajduk-Popińska, która w ostatnich miesiącach wyrosła na jedną z najlepiej ubranych dziennikarek stacji. Modną kurtkę oversize sherpa w kremowej tonacji "oatmeal", prezenterka TVN zestawiła z jeansowymi spodniami z szeroką nogawką, typu wide leg, białymi sneakersami i futerkowymi nausznikami.

Kurtki "oversize sherpa" w kolorze "oatmeal" zimą 2026 zaleją ulice

Pluszowe kurtki "oversize sherpa" w odcieniu "oatmeal" szturmem zdobyły ulice miast i wybiegów. Ich ogromna popularność wynika nie jednak tylko z aktualnych trendów modowych. Ten model odpowiada bowiem na najważniejsze potrzeby sezonu zimowego: komfort, ciepło i styl. Swobodne kroje i miękkie, mięsiste tkaniny wpisują się w modę na wygodę, a jednocześnie pozwalają na tworzenie stylowych stylizacji. Trudno o przyjemniejszą opcję w mroźne dni.

To połączenie stylu, funkcjonalności i nowoczesnej estetyki, przypadło do gustu nie tylko gwiazdom, ale też tysiącom kobiet na całym świecie, a kurtki "oversize sherpa" już biją rekordy popularności w mediach społecznościowych, jak Instagram, TikTok czy Pinterest.

Jak stylizować kurtki "oversize sherpa" w kolorze "oatmeal" zimą 2026

Model "oversize sherpa" w stylu Małgorzaty Sochy i Sandry Hajduk-Popińskiej z "Dzień Dobry TVN" pozwalają na szerokie możliwości stylizacyjne. Najlepiej komponują się z prostymi jeansami i dzianinami, ale też z eleganckimi sukienkami czy spódnicami. Kremowy odcień "oatmeal" pięknie koresponduje z naturalnymi barwami i podkreśla minimalistyczny styl.

Modne kurtki w stylu gwiazd możemy łączyć także z satyną, eko-skórą lub szyfonem. Model ten pasuje zarówno do stylizacji boho (z dzwonami lub szerokimi spodniami), jak i do codziennych outfitów z koszulą czy klasycznym swetrem.

Sandra Hajduk-Popińska w modnej kurtce "oversize sherpa" w kolorze "oatmeal" na zimę 2026, Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Gdzie kupić modne kurtki "oversize sherpa" w kolorze "oatmeal" na zimę 2026 w stylu gwiazd

Jeśli spodobały wam się kurtki "oversize sherpa" w kolorze "oatmeal" w stylu Małgorzaty Sochy i Sandry Hajduk-Popińskiej, mam dla was dobrą wiadomość. Podobne znalazłam dla was w ofertach znanych i lubianych sieciówek. W zestawieniu nie zabrakło też wyprzedażowych perełek.

Na wyprzedaży w Mohito za 159,99 złotych kupicie stylową, kremową kożuszkową kurtkę typu "oversize sherpa" z okazałymi koeszeniami, idealnie wpisującą się w trendy na zimę 2026.

Modna kurtka "oatmeal" typu "oversize sherpa" na zimę 2026 w stylu gwiazd z Mohito za 159,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w H&M za 89,99 złotych czeka na was śliczna kurtka typu "oversize sherpa" w odcieniu "oatmeal" ze stójką i ozdobnymi, szylkretowymi guzikami.

Modna kurtka "oatmeal" typu "oversize sherpa" na zimę 2026 w stylu gwiazd z H&M za 89,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei dla fanek nieco ciemniejszych tonacji w Reserved za 259,99 złotych znalazłam ciepłą kurtkę ze sztucznego baranka w stylu "oversize sherpa" z okazałym kołnierzem.

Modna kurtka "oatmeal" typu "oversize sherpa" na zimę 2026 w stylu gwiazd z Reserved za 259,99 złotych, Fot. materiały prasowe

