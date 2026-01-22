Agnieszka Woźniak-Starak znana z prowadzenia programu "Pytanie na śniadanie" od lat zachwyca swoimi stylizacjami i doskonale wie, jak finezyjnie łączyć ubrania, by były zgodne z aktualnymi trendami i wyglądały obłędnie. Podczas najnowszego odcinka "Pytania na śniadanie" zaprezentowała się w najmodniejszym sweterku w odcieniu "Cloudy Sky", połączonym z eleganckimi szortami.

Agnieszka Woźniak-Starak już lansuje ten trend

Agnieszka Woźniak-Starak powróciła do obsady prowadzących program "Pytanie na śniadanie" i za każdym razem olśniewa stylizacjami. Starak kojarzona ze świetnym wyczuciem modowych trendów. Jej stylizacje przykuwają wzrok i zdecydowanie daleko im od nudy.

W jednym z ostatnich odcinków Agnieszka Woźniak-Starak zaprezentowała się w najmodniejszych kozakach tej zimy. Tym razem znów zaskoczyła i postawiła na ekstrawaganckie połączenie, które zapowiada się hitem zimy 2026. Mowa o ciepłym, przytulnym swetrze w zjawiskowym odcieniu "Cloudy Sky".

Jak stylizować sweter "Cloudy Sky" z szortami?

Połączenie swetra w kolorze "Cloudy Sky" z szortami to modowy twist, który przyciąga spojrzenia i udowadnia, że zimowe stylizacje wcale nie muszą być przewidywalne. W tym zestawieniu kluczowy jest kontrast - miękki, otulający sweter zestawiony z odsłaniającymi nogi szortami sprawia, że całość wygląda świeżo, nowocześnie i niezwykle stylowo.

Aby taki look prezentował się efektownie, warto postawić na dobre proporcje. Luźniejszy sweter połączyć z eleganckimi, dobrze skrojonymi szortami, dodać kryjące rajstopy oraz wysokie kozaki lub botki.

Gdzie kupić sweter "Cloudy Sky" Agnieszki Woźniak-Starak?

Model swetra w pięknym odcieniu "Cloudy Sky" jest dostępny w wielu popularnych sklepach. Można go kupić m.in. w sklepie Pull&Bear w cenie 129,00 zł. Model jest bardzo zbliżony krojem do tego, który ma na sobie Agnieszka Woźniak-Starak.

Sweterek w odcieniu "Cloudy Sky" w Pull&Bear za 129,00 złotych, fot. materiały prasowe

Kolejną propozycję zbliżoną do swetra Starak można znaleźć w sklepie Reserved w cenie 79,99 zł. Ten model idealnie oddaje odcień "Cloudy Sky" i wykonany jest z bardzo przyjemnego, miękkiego materiału, dzięki czemu łączy komfort noszenia z modnym wyglądem.

Sweterek w odcieniu "Cloudy Sky" w Reserved za 79.99 złotych, fot. materiały prasowe

