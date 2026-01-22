Już nie klasyczne puchówki. Kurtki "noir et blanc" w stylu Cichopek podbijają Instagram
Katarzyna Cichopek od lat inspiruje kobiety swoimi stylizacjami i nawet podczas zimowego szaleństwa nie zapomina o modnych stylówkach. Tym razem szczególną uwagę przykuła jej kurtka. To absolutny hit tej zimy!
Katarzyna Cichopek od lat pokazuje, że moda to dla niej coś więcej niż dodatek do pracy w telewizji - to prawdziwa pasja. Regularnie publikuje w sieci zdjęcia stylizacji, które potem jej fanki chętnie odtwarzają w swojej garderobie. Tym razem gwiazda zwróciła uwagę swoją kurtką, którą wybrała na swój zimowy wyjazd z mężem.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski - zimowy wypad do Turcji
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają podróże i co chwila zaskakują swoich fanów kadrami z kolejnych wypraw. Tym razem para postanowiła skorzystać z zimowej aury w regionie Turcji. Niedawno Kasia Cichopek chwaliła się nagraniem, na którym aż tańczyła z radości, że rozpoczyna sezon narciarski. Teraz z kolei pochwaliła się kadrami z otulonej śniegiem Kapadocji. Gwiazda w swoim najnowszym wpisie nie ukrywa, że właśnie spełniła jedno ze swoich podróżniczych marzeń.
Spełniłam jedno z moich podróżniczych marzeń. Kapadocja zachwyciła mnie od pierwszej chwili - tym, co stworzyła natura, i tym, jak człowiek potrafił to z pomysłowością wykorzystać. Bajkowe formacje skalne, ukryte miasta i doliny jak z innej planety… trudno było przestać się dziwić
Przy okazji tego wpisu podzieliła się również serią zdjęć z tego pięknego regionu, które możecie zobaczyć na końcu artykułu.
Kurtka "noir et blanc" w stylu Cichopek hitem zimy 2026
Nie sposób również nie zwrócić uwagi na kolejną zimową stylizację Katarzyny Cichopek. Dopiero co wszyscy byli pod wrażeniem jej czerwonego kombinezonu, a teraz z uwagą przyglądamy się na jej kurtkę "noir et blanc". Model ten aktualnie podbija Instagram i jest prawdziwym hitem tej zimy. Kurtka w stylu Kasi Cichopek da nie tylko mnóstwo ciepła nawet podczas najbardziej siarczystych mrozów, ale także będzie charakterystycznym i modnym dodatkiem do wielu zimowych stylizacji.
Zobaczcie sami - skusicie się na taki model jeszcze tej zimy?
