Pomimo iż zarówno na ekranie, jak i czerwonym dywanie Małgorzata Socha najczęściej stawia na klasyczną elegancję, w pisującą się w estetykę "quiet luxury", to nie stroni również od bardziej casualowych looków. Co więcej, jej niezwykle udane zimowe stylizacje zachwycają nie tylko instagramowych fanów aktorki, ale także paparazzi. Ci niedawno uchwycili Małgorzatę Sochę podczas wieczornego spaceru na zakupy w Warszawie, a my patrzymy tylko na jej look.

Małgorzata Socha lansuje modę na "Blurred Tailoring"

Małgorzata Socha od lat utrzymuje się w topce najbardziej lubianych i najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Jej kolejne, niezwykle udane looki, niemal w mgnieniu oka stają się więc inspiracją dla setek tysięcy fanek artystki. Niedawno Małgorzata Socha zachwyciła spodniami "kick fit jeans", obłędną cekinową spódnicą, czy krwisto czerwonym kompletem, w stylu lat 90.. Jednak to wierzchnie okrycia aktorki cieszą się zimą największym zainteresowaniem, nie tylko w sieci, ale też fotoreporterów.

Zaledwie kilka dni temu, paparazzi uchwycili Małgorzatę Sochę w modnej kurtce après-ski, na spotkaniu z Agnieszką Dygant. Teraz kolejny zimowy look gwiazdy "Przyjaciółek" przykuł wzrok fotoreporterów. Podczas weekendowych zakupów, Małgorzata Socha przemierzała ulice Warszawy w casualowym looku utrzymanym w stylu "Blurred Tailoring". Cieplutki płaszcz w odcieniu "Butter Yellow" z efektem baranka, zestawiła z klasycznymi jeansami o kroju "Girlfiend Cut" w kolorze jasnego denimu, białymi sneakersami z czarnymi sznurówkami od Golden Goose. Całość stylizacji dopełnił ciepły szalik w szarej tonacji, dopasowana do niego kolorystycznie balaclava i brązowa torebka Miu Miu za ok 12 tys. złotych.

"Blurred Tailoring" w 2026 roku podbije ulice

W 2026 roku moda przechodzi przez rewolucję, którą zapowiada trend "Blurred Tailoring" , czyli tzw. rozmyte krawiectwo. Ten nurt redefiniuje pojęcie elegancji, nadając jej mniej formalny, bardziej dostępny i codzienny charakter. Zamiast tradycyjnej dyscypliny w kroju i linii, projektanci celowo rozluźniają formy garniturów, marynarek i spodni, czy płaszczy czyniąc je miękkimi i płynnymi.

Rozmyte krawiectwo nie oznacza jednak porzucenia jakości czy kroju. Przeciwnie, to świadoma decyzja o odejściu od sztywnej formalności i stworzeniu ubrań, które "pracują" z ciałem. Widzimy to wyraźnie w kolekcjach marek luksusowych, gdzie konstrukcja nie dominuje sylwetki, lecz jej towarzyszy. W efekcie elegancja przestaje być demonstracyjna, stając się narzędziem codziennego stylu.

Trend "Blurred Tailoring" to odpowiedź na zmiany społeczne i kulturowe. Hybrydowy styl życia, w którym granice między pracą, życiem prywatnym i czasem wolnym się zacierają, wymusza elastyczność także w modzie. Ludzie poszukują ubrań, które sprawdzą się w wielu kontekstach od spotkań zawodowych po swobodne wyjścia. Eleganckie ubrania nie mogą więc już być "kostiumem". Muszą nadążać za ruchem i realiami miejskiego życia. "Blurred tailoring" to stylizacja bez dress code’u, który nie narzuca formy, lecz daje swobodę interpretacji. To nowe podejście do luksusu codziennego, eleganckiego, ale niewymuszonego, które pojawia się m.in. w najnowszych kolekcjach takicj marek, jak The Row, Toteme, Khaite, Loewe czy COS.

Jak nosić "Blurred Tailoring" w codziennych stylizacjach?

Stylizacja "Blurred Tailoring" polega na zestawieniu klasycznych elementów garderoby w nowy, nieformalny sposób. Marynarka może być noszona z dzianinowym topem, szerokie spodnie nie mają już ostrych kantów, a garnitur wygląda jak komplet na co dzień, nie tylko do biura. To idealny styl dla tych, którzy cenią casualową elegancję. W stylizacjach można łączyć miękkie marynarki z sneakersami, płaszczami o luźnym kroju i nawet elementami sportowymi. Kluczem jest harmonia między formą a swobodą, promująca komfort i luz, bez rezygnacji z klasy.

"Blurred Tailoring" nie ogranicza się do kroju. To również spójna paleta kolorów i faktur. W trendzie dominują kolory spokojne, neutralne, które nie mają ostrych granic, jak szarości, beże, złamana biel, ciepłe brązy, rozmyte granaty. W kwestii fasonów królują luźniejsze, mniej strukturalne formy, miękkie ramiona w marynarkach, brak kantów w spodniach. Efektem jest ubranie, które choć eleganckie, nie wygląda jak narzucony uniform. Rozmyte krawiectwo to odejście od sztywności, bez utraty klasy i wyrafinowania.

