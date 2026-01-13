Zimowy sezon 2026 przynosi zaskakujący powrót kobiecego power dressingu rodem z alpejskich stoków. Coraz więcej trendsetterek, stylistek mody, a także zagranicznych i polskich gwiazd stawia na stylowy "après-ski suit", który nie tylko skutecznie chroni nawet przed największymi mrozami, ale też nie zaburza proporcji sylwetki.

Klaudia Halejcio i Katarzyna Cichopek w modnym "après-ski suit" na zimę 2026

Choć modowe wybory Katarzyny Cichopek nieco różnią się od tych, na jakie stawia Klaudia Halejcio, obie panie łączy jedno, zarówno prowadząca "Halo tu Polsat", jak i aktorka, spełniająca się w roli influencerki, kochają zabawę modą, odważnymi formami i kolorem. Co więcej, obie doskonale wyczuwają najgorętsze trendy, które zmyślnie wplatają do swojej garderoby.

Niedawno Katarzyna Cichopek zachwyciła swetrem typu "off the shoulder", który zawrócił w głowach jej instagramowych fanek. Teraz kolejna stylizacja gwiazdy Polsatu sprawiła, że w sieci zawrzało. Podczas weekendowego zimowego spaceru z ukochanym psem, gwiazda Polsatu postawiła na jeden z najmocniejszych zimowych trendów 2026 roku. Mowa oczywiście o podkreślającym sylwetkę "après-ski suit". Czarny, jednoczęściowy kombinezonie narciarski, na jaki postawiła ukochana żona Macieja Kurzajewskiego, doskonale podkreślił smukłą sylwetkę prezenterki. Całość stylizacji dopełniły przeciwsłoneczne okulary, puszysta, wełniana czapka w odcieniu pudrowego różu oraz biało-czarne śniegowce w pepitkę.

Na podobny look zdecydowała się niedawno także Klaudia Halejcio. Przeciwieństwie do Katarzyny Cichopek, aktorka skusiła się na bardziej awangardową wersję klasycznego "après-ski suit" w głębokim kobaltowym kolorze, z nieco ciemniejszym futerkiem na mankietach oraz przy kapturze. Uwagę zwracają także odbowne przeszycia na nogawkach z motywem rombów. Do tego Klaudia Halejcio dobrała przeciwsłoneczne okulary, biało-czarną opaskę na uszy oraz ciepłe śniegowce "après-ski" w czarno-błękitnej tonacji.

Jednoczęściowy kombinezon "après-ski suit" zimą 2026 zaleje ulice

W 2026 roku projektanci czerpią inspiracje z lat 80., które charakteryzowały się mocno zarysowaną talią, odważnymi kolorami i bezkompromisowym podkreśleniem sylwetki. Jedną z ikon tego stylu pozostaje Lady Diana, której styl, także ten na stoku, wyznaczał nowe standardy modowe. Dziś ten klimat powraca w nowoczesnym wydaniu, łącząc retro z innowacyjnymi technologiami. "Après-ski suit" to nie wyłącznie komfort noszenia, lecz podkreślający kobiece sylwetki zimowy trend, który już króluje w mediach społecznościowych.

Styl après-ski nie ogranicza się do mody. To całe doświadczenie: relaks po zejściu ze stoku, spotkania towarzyskie, muzyka, fondue i kakao w eleganckich kurortach jak Courchevel, St. Moritz, Gstaad, Chamonix czy Cortina d’Ampezzo. Gwiazdy, takie jak Kylie Jenner Hailey Bieber, katarzyna Cichopek, czy Klaudia Halejcio, które pokochały jednoczęściowe zimowe kombinezony, pokazują, jak klasyczne elementy garderoby narciarskiej można połączyć z najgorętszymi trendami. Styl après-ski to dziś synonim estetyki quiet luxury z domieszką ekstrawagancji.

Jak stylizować kombinezon "après-ski suit"

Zimowa moda przestała być tylko funkcjonalna. Kombinezon narciarski w stylu "après-ski suit" to obecnie symbol luksusu, siły i pewności siebie. W połączeniu z paskiem, doskonale podkreśla kobiecą figurę, tworząc talię "osy", jak u modelek. Świetnie komponuje się z wełnianymi czapkami, modnymi balaclavami czy stylowymi opaskami. Ten element zimowej garderoby najlepiej sprawdzi się także w towarzystwie śniegowców.

Gdzie kupić modny kombinezon "après-ski suit" na zimę 2026

Jeśli spodobały wam się kombinezony "après-ski suit" w stylu Katarzyny Cichopek i Klaudii Halejcio, mam dla was dobrą wiadomość. Podobne znalazłam dla was w ofercie znanych i lubianych sieciówek.

W Zarze za 499 złotych znalazłam dla was kombinezon "après-ski suit" z kolekcji narciarskiej z technologią recco, z tkaniny wiatroodpornej, zapobiegający przenikaniu powietrza przy silnym wietrze w twarzowym fioletowym odcieniu "Electric Aubergine" z kontrastowymi, ciemnymi suwakami.

Modny kombinezon "après-ski suit" w stylu gwiazd z Zary za 499 złotych, Fot. materiały prasowe

W Oysho za 899 złotych kupicie piękny, czerwony jednoczęściowy narciarski kombinezon "après-ski suit" z oddychającego, wiatroodpornego i elastycznego materiału, certyfikowanego na temperatury do -10ºC przy umiarkowanej aktywności. Uwagę zwraca duża liczba ukrytych kieszeni, ozdobne przeszycia, pasek w talii i puszyste czerwone futerkowe wykończenie przy kołnierzu i kapturze.

Modny kombinezon "après-ski suit" w stylu gwiazd z Oysho za 899 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w 4F czeka na was piękny, beżowy kombinezon "après-ski suit" z kontrastowymi, czarnymi wstawkami, membraną NeoDry 10000/8000, zapewniającą ochronę przed umiarkowanym deszczem i wspierającą oddychalność i hydrofobową impregnacją, zabezpieczającą materiał przed wchłanianiem wilgoci. Ten model kosztuje 999,99 złotych.

Modny kombinezon "après-ski suit" w stylu gwiazd z 4F za 999,99 złotych, Fot. materiały prasowe