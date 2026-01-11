Katarzyna Cichopek nie pierwszy raz zaskakuje swoim modowym wyczuciem estetyki. Lubi bawić się modą i na bieżąco śledzi trendy. Tym razem zaprezentowała się w błękitnym asymetrycznym sweterku w stylu "off the shoulder". Ten model zdecydowanie zwraca uwagę swoim unikatowym fasonem, który eksponuje szyję oraz ramię. Sweter "off the shoulder" to zdecydowany must-have tej zimy. Koniecznie musisz go mieć w swojej szafie!

Katarzyna Cichopek w modnym swetrze "off the shoulder"

Katarzyna Cichopek znana jest ze swoich wyszukanych wyborów modowych. Widać, że aktorka lubi prezentować się elegancko i stylowo. Ostatnio, Katarzyna Cichopek pokazała się w pełni naturalnej wersji. Podczas wymarzonych wakacji w Shenzhen nie miała problemu, by publicznie występować bez makijażu. Mimo to jej stylizacje, zarówno z makijażem, jak i bez, zawsze są zgodne z obecnymi trendami.

Na InstaStory Katarzyny Cichopek pojawiło się nagranie, na którym aktorka zaprezentowała się w pięknym, błękitnym sweterku z odkrytym jednym ramieniem. To nowatorski sposób noszenia swetrów. Koniec z nudnymi fasonami zasłaniającymi wszystko, co warte wyeksponowania. Katarzyna Cichopek również postanowiła przełamać standardową formę i sięgnęła po trendujący, elegancki sweterek, który dodał całej stylizacji powiewu świeżości.

Katarzyna Cichopek w modnym swetrze "off the shoulder", fot. Instagram@katarzynacichopek

Jak stylizować sweter "off the shoulder", by wyglądać modnie?

Sweter "off the shoulder" to bardzo efektowny element garderoby, dlatego warto zadbać o odpowiednie wyważenie całej stylizacji. Najlepiej zestawić go z prostym dołem, takim jak dopasowane jeansy, spodnie z wysokim stanem lub elegancka spódnica, dzięki czemu sweter pozostanie głównym punktem całej stylizacji.

Przy luźniejszym fasonie warto wybrać bardziej przylegające elementy, natomiast dopasowany sweter dobrze wygląda w połączeniu z szerszymi spodniami. Sprawdzą się tu także modne w tym sezonie jeansy "Skyframe" w stylu Dody. Stylizację najlepiej uzupełnić minimalistyczną biżuterią lub zrezygnować z niej całkowicie, aby nie odwracać uwagi od odkrytego ramienia i szyi. Całość świetnie dopełni klasyczny płaszcz, marynarka lub długi kardigan, a naturalny makijaż i swobodna fryzura, taka jak u Katarzyny Cichopek, dodadzą lekkości i kobiecego charakteru.

Gdzie kupić hit sezonu sweter "off the shoulder"?

Na modny sweter "off the shoulder" na szczęście nie musisz wydawać fortuny! Modele podobne do tego, który założyła Katarzyna Cichopek, są dostępne nawet za mniej niż 100 złotych. Poniżej przedstawiam kilka świetnych propozycji, dostępnych w bardzo przystępnych cenach.

Hit sezonu, sweter "off the soulder" kupicie w promocyjnej cenie w Stradivariusie za 79,90 złotych.

Sweter "off the soulder" w Stradivariusie za 79,90 złotych, fot. materiały prasowe

Kolejny model swetra "off the soulder" znajdziecie w Bershce w jeszcze niższej cenie za 65,90 złotych. Model wykonany jest z prążkowanej dzianiny i jest dostępny w szarym, różowym i piaskowym kolorze.

sweter "off the soulder" w Bershce za 65,90 złotych, fot. materiały prasowe

Najtańsza wersja modnego swetra "off the soulder" jest dostępna w sklepie Even&Odd i kosztuje 50,00 złotych. Ten model jest bardziej przylegający, jednak świetnie sprawdzi się skomponowany z szerszymi spodniami. Jest dostępny we wszystkich popularnych kolorach, m.in: błękitnym, czarnym, bordowym czy białym.

sweter "off the soulder" w Even&Odd za 50,00 złotych, fot. materiały prasowe

