Aleksandra Kwaśniewska jutro obchodzi swoje 40. urodziny! Córka Aleksandra Kwaśniewskiego od ponad ośmiu lat jest szczęśliwą żoną Kuby Badacha. O ślubie pary, który odbył się 22.09.2012 roku w Warszawie, gościach, a przede wszystkim sukni panny młodej rozpisywały się wszystkie magazyny oraz portale. Wyjątkowa kreacja przyciągała uwagę przez swój nietypowy kształt i odważne podkreślenie figury Oli. Ślub pary cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, które zaskoczyło samych nowożeńców. Okazało się bowiem, że pod kościołem było tyle gapiów, że Ola i Kuba nie mogli... wejść do kościoła. Pamiętacie, jak wyglądała ta ceremonia?

Ślub Oli Kwaśniewskiej - niezwykła suknia i tłumy gapiów - to wydarzenie przeszło do historii

Gdy spojrzymy na zdjęcia ze ślubu Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha możemy przecierać oczy ze zdumienia. Można śmiało powiedzieć, że to, co stało się na ślubie dziennikarki i muzyka było niemałą nauczką dla kolejnych celebryckich par planujących zaślubiny, którzy wiedzieli już, że datę ślubu lepiej pozostawić w tajemnicy. Ola i Kuba nie mieli bowiem pojęcia, że ich ślub będzie cieszył się aż takim zainteresowaniem - szczegółowe informacje o uroczystości na kilka dni przed podał jeden z dzienników. Pod Katedrą Polową Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie odbyła się msza ślubna, pojawiły się prawdziwe tłumy - ludzie nagrywali całe wydarzenie, robili zdjęcia i oczywiście tarasowali drogę młodym do kościoła.

EastNews

Kilka lat po Ola Kwaśniewska w jednym z wywiadów powiedziała, że czas ślubu był dla nie traumatyczny:

Dla mnie okres naszego ślubu był dosyć traumatyczny i właściwie od naszego ślubu, to co główne robiliśmy (z Kubą Badachem - przyp. red), to było wytracanie zainteresowania i to się chyba udało.

Potwierdziła to Karolina Korwin-Piotrowska. W programie "Sława", który prowadziła w TVN Style kilka lat temu, podjęła temat celebryckich ślubów. Oczywiście zaprosiła do show Olę, bez której ten odcinek nie mógł się odbyć. W jednym z wywiadów Korwin-Piotrowska mówiła wówczas:

Powiedziałam, że ten odcinek nie ma sensu, jeżeli nie zgodzi się Ola Kwaśniewska, ona się od razu zgodziła i świetnie o tym opowiedziała, dziewczyna która przeżyła największą traumę w dniu swojego ślubu. [...] Ona naprawdę nie mogła wejść do kościoła na swój własny ślub, ponieważ jeden z tabloidów zaprosił na jej ślub bez jej wiedzy. To jest opowieść o tym, jak sobie taka osoba insajdersko radzi z taką sytuacją. Ona z dużym poczuciem humoru, fajnie wypadła – mówiła wówczas Karolina Korwin Piotrowska.

Suknia ślubna Oli Kwaśniewskiej

Najchętniej była komentowana sama suknia ślubna Oli, projektu Sabriny Pilewicz (znanej głównie z projektowania torebek). Tomasz Jacyków, krytyk mody mówił wówczas:

Gdy zobaczyłem Olę, pierwsze moje wrażenie było takie, że bardzo współczuję pannie młodej i projektantce sukni ślubnej, bo wszyscy patrzyli i długo jeszcze będą patrzeć na tę kreację i wszyscy będą ją oceniać. Suknia bardzo mi się podobała i uważam, że była bardzo właściwa. To absolutnie klasyczna sukienka z jedwabnej tafty, z szyfonowym dekoltem i kryształkami Swarovskiego. Ważne jest to, że za 20 lat ta suknia nie będzie wyglądać na zdjęciach śmiesznie ani kiczowato. Jest wiele fantastycznych, modnych sukienek, które nie przetrwają próby czasu. Owszem, ma kilka elementów, nawiązujących do trendów - cytuje wypowiedź krytyka "Plejada.pl"

A jak suknię ocenił znany i lubiany duet projektantów Paproci&Brzozowski?

Ola wyglądała pięknie w tej sukience. Prosta, nowoczesna forma plus bardzo dekoracyjny detal. Podobają nam się baskinkowe patenty w okolicach bioder, welon i tren. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia dla młodej pary! - czytamy ocenę projektantów w "Plejadzie.pl".

Ola, przedzierając się przez tłumy, wymięła kreację. Niemniej jednak wciąż wyglądała pięknie!

EastNews

Warto przypomnieć, że w tamtym okresie Kwaśniewska cieszyła się niemałą popularnością. Była prowadzącą wielu chętnie oglądanych tytułów. Przez długi czas była przecież gwiazdą TVN i reporterką "Dzień dobry TVN". Prowadziła także talk-show "Mała czarna" w TV4 i Polsat Café. W 2011 ze swoją mamą Jolantą Kwaśniewską prowadziła program emitowany przez stację TVN Style "Matki i córki, czyli rodzinny galimatias". W tamtym okresie nazwisko Kwaśniewska rozgrzewało tłumy. Mimo tego ani Ola, ani Kuba nie przygotowali się na takie zainteresowanie ze strony mediów ich osobistym wydarzeniem. Zdecydowali się tylko na jedną wspólną okładkę dla VIVY!, aby opowiedzieć o swojej historii, miłości i ślubie ze swojej perspektywy. Do tej pory ich wspólne zdjęcia czy wyjścia na ściankę to prawdziwa rzadkość.

Ola i Kuba są małżeństwem od prawie 9 lat. Oboje charakteryzują się ogromnym poczuciem humoru, oboje uwielbiają muzykę i wspólnie ją tworzą. Ola napisała już niejeden tekst do piosenek Kuby Badacha, a ostatni numer nagrany z Mattem Duskiem "Learnin' the Blues / Już wiesz, co to blues" do którego polski tekst napisała właśnie Ola, osiągnął już ponad 380 tysięcy wyświetleń na YouTubie.

Fanom natomiast Ola jest bardziej znana z ogromnego poczucia humoru i z hasztagów, którymi opisuje swoje zdjęcia na Instagramie. Możemy się więc spodziewać, że jutrzejszymi przemyśleniami na temat 40. urodzin Ola rozbawi nas do łez.

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach nie spodziewali się takiej ilości osób przed kościołem. Przed katedrą pojawiły się prawdziwe tłumy niezaproszonych gości.

East News

O tym ślubie mówiono bardzo długo. Spekuluje się, że Kwaśniewska i Badach zaprosili ponad 400 gości. Wśród nich nie zabrakło sław - m.in. Kuby Wojewódzkiego, Natalii Kukulskiej, Joanny Przetakiewicz, Edyty Herbuś, Doroty Szelągowskiej czy Ireny Santor. Wesele odbyło się w luksusowym hotelu w Serocku.

East News

Suknia Oli była komentowana jako ponadczasowa, też tak uważacie?

East News

Wielkim wsparciem dla Oli byli tego dnia rodzice - Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy.

EastNews

Prezydent i ochrona pomagali Oli wejść do kościoła!

EastNews

Jutro Aleksandra Kwaśniewska obchodzi 40. urodziny! Najlepsze życzenia dla dziennikarki!