Ola Kwaśniewska i Kuba Badach są już małżeństwem od 6 lat. Przez ten czas z pewnością zdążyli się doskonale poznać, wiedzą o sobie niemal wszystko, a przede wszystkim to, jak sprawić radość swojej drugiej połówce. Ta wiedza doskonale przydaje się w urodziny, co właśnie Ola Kwaśniewska udowodniła!

24 sierpnia jej mąż Kuba obchodzi 42. urodziny. To bez wątpienia ważna data w kalendarzu i wyjątkowy dzień. Z tej okazji Ola Kwaśniewska podarowała mężowi świetny prezent!

Ola Kwaśniewska spełniła marzenie swojego męża?

Można podejrzewać, że Ola Kwaśniewska właśnie spełniła marzenie swojego męża z dzieciństwa! Z okazji urodzin podarowała mu bowiem… stół z piłkarzykami! Identyczne modele można do tej pory znaleźć wielu lokalach lub pubach! Chyba każdy kiedyś grał w piłkarzyki, a może robi to do tej pory.

Kuba Badach był zachwycony prezentem, co Ola uwieczniła na zdjęciu i pokazała na Instagramie.

I nie bój nic. Jest młodość póki są zakwasy - napisała Ola Kwaśniewska pod zdjęciem.

Myślicie, że to fajny pomysł na prezent?

Kuba Badach był zachwycony prezentem!

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem już od 6 lat!