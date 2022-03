Justyna Żyła świętuje Dzień Mężczyzn. Nie zapomniała też o byłym mężu

Napięte relacje między Justyną Żyłą a Piotrem Żyłą to już przeszłość! Niedawno skoczek narciarski podarował swojej córce wyjątkowy prezent, którym okazał się uroczy pies o imieniu Gustaw. To wywołało oburzenie u Marceliny Ziętek , która oskarżyła Justynę Żyłę o nieprawidłowe zajmowanie się zwierzętami, które miało mieć miejsce w przeszłości. Na te oskarżenia szybko zareagowała Justyna Żyła, która wszystkiemu zaprzeczyła. Konflikty między byłą a obecną partnerką wydają się nie mieć końca, ale wyraźnie widać za to, że relacje Justyny Żyły i Piotra Żyły są zdecydowanie lepsze. Tylko spójrzcie na zaskakującą relację byłej żony skoczka! W wyjątkowy sposób świętowała Dzień Ojca... Justyna Żyła pogodziła się z byłym mężem? Justyna Żyła zdecydowała się w tym roku złożyć życzenia nie tylko swojemu tacie, ale wszystkim ojcom i nie mogła pominąć Piotra Żyły, do którego zwróciła się wprost. W relacji na Instastories pokazała wyjątkowy upominek i koncert na pianinie, który dla Piotra Żyły zagrała jej córka. Po latach konfliktów i wzajemnych oskarżeń to prawdziwy przełom! Jak to mówią: Tata to nie tylko osoba - to styl życia. 😅😘🙃💙💙 Dzisiaj pragnę życzyć mojemu Tacie oraz Tacie moich dzieci, a także każdemu kto obchodzi dzisiaj swoje święto wszystkiego co najlepsze! 🎉 Wszystkiego najsłodszego dla Was drodzy tatusiowie ❣️🎂🍭 Wpis Justyny Żyły wywołał niemałe emocje w mediach społecznościowych. Obserwatorki byłej żony Piotra Żyły gratulują jej dojrzałości i klasy, którą pokazała świętując Dzień Ojca w wyjątkowy sposób. Niektórzy wprost piszą, że pora zakończyć walkę z byłym mężem, który już zawsze będzie obecny w życiu jej dzieci. ...