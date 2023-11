Dominika Tajner-Wiśniewska przeżywa bardzo trudny czas. Po tym, jak odpadła z "Tańca z gwiazdami", spadł na nią kolejny cios - jej mąż Michał Wiśniewski złożył pozew o rozwód. Okazało się, że w trudnych chwilach może liczyć nie tylko na bliskich. Na duchu podtrzymują ją także nowi znajomi z „Tańca z gwiazdami”, a najbardziej Justyna Żyła, która ma za sobą trudny rozwód ze skoczkiem Piotrem Żyłą. Dziewczyny są teraz cały czas w kontakcie. W rozmowie z "Fleszem" góralka zdradziła, jak pomaga przyjaciółce.

Dominika może liczyć na mnie w każdej sytuacji. Doradziłam jej, żeby nie popełniła tego błędu, co ja i swoje sprawy z Michałem zakończyła z dala od mediów. To silna i wspaniała kobieta i jedyne, czego teraz potrzebuje, to święty spokój – zdradziła „Fleszowi” Żyła.