Dlaczego zatem zrezygnowałaś z funkcji menedżera zespołu Ich Troje?

Zrobiliśmy to dla higieny naszego związku. Bycie z kimś 24 godziny na dobę, z kimkolwiek, nawet z największą miłością życia, zmęczy każdego. Choć radziliśmy sobie całkiem dobrze, postanowiliśmy, że nasze drogi zawodowe się rozejdą. Mimo to nawyki z czasu, gdy byłam menedżerką, zostały mi do dziś. Do tej pory łapię się na tym, że czasem jeszcze myślę za Michała, planuję za niego.

Co teraz robisz?

Byłam coachem, miałam swoją firmę, teraz prowadzę drugą i studiuję zaocznie psychologię kliniczną w SWPS w Warszawie.

Jakie masz plany na przyszłość?

Zawsze fascynowała mnie psychologia. Na pierwszych studiach, na AWF, była to psychologia sportu. Jeszcze nie jestem do końca pewna, jaką specjalizację wybiorę tym razem. Bardzo chciałabym pomagać ludziom uzależnionym albo rodzinom osób ciężko chorych. Wydaje mi się, że nie będą potrafiła pracować z dziećmi, bo jestem zbyt wrażliwa na ich krzywdę. Chciałabym od razu każde adoptować. Od dawna jestem zafascynowana też pracą biegłych sądowych i psychologów śledczych, czyli tzw. profilerów. Namiętnie czytam książki cenionego w Polsce Bogdana Lacha, z którym mam przyjemność mieć właśnie zajęcia w SWPS.

Po kim odziedziczyłaś chęć pomagania innym ludziom?

Do naszego domu zawsze wiele osób przychodziło po radę. Moja mama jest niezwykle ciepłą osobą, zawsze z sercem na dłoni, a tata – oazą spokoju. Kiedy byłam dzieckiem i działo się coś złego, mówił mi często, że świat jeszcze się nie wali. Czułam wtedy, że wszystko się ułoży. Aż strach pomyśleć, jaki będzie mój syn, ponieważ mając 13 lat, zaczął mi podbierać książki psychologiczne. Widzę, że potrafi z tej wiedzy korzystać. Ostatnio wykrzyknął: „Znów mi się udało!”. Pytam go: „Co takiego ci się udało?”, a on na to: „Kiedy czuję, że za chwile wybuchniesz, to zmieniam temat na taki, który lubisz, i wtedy z awantury nici!”.

Powiedz na koniec: czego jeszcze pragniesz?

– Szczerze? Mam wszystko.

Jesteś szczęśliwa?

– Powiem nieskromnie, że tak. Nawet gdy zdarzają się mi jakieś porażki, myślę: „Świetnie, dostałam po tyłku i to jest dla mnie lekcja. Teraz tylko trzeba wyciągnąć wnioski i zastosować je w życiu”. Dlatego możesz mi życzyć... zdrowia dla całej rodziny. Bo z tym nigdy nie wiadomo, jak będzie. A resztę sama sobie potrafię poogarniać.

ROZMAWIAŁA: IWONA ZGLICZYŃSKA

