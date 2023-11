Za nami 2. odcinek programu "Taniec z gwiazdami". Z show pożegnały się dwie gwiazdy - Anna Jagodzińska i Dominika Tajner-Wiśniewska. Dla wielu widzów było to spore zaskoczenie, bowiem dotychczas najgorzej w programie radziła sobie Justyna Żyła, która tańczy z Tomkiem Barańskim, ale blogerka kulinarna bez żadnych problemów przeszła do kolejnego odcinka. Przed nią ciężkie zadanie, bowiem musi udowodnić, że robi postępy i zasługuje na udział w kolejnych etapach show. Jurorką, która najniżej ocenia jej umięjętności taneczne jest Iwona Pavlović, która w 1. odcinku powiedziała, że Justyna tańczy jak w przedszkolu, a teraz zasugerowała, że jest leniem!

Zaawansowałaś do starszaków, ale szału nie było. Pobiegałaś, paluszkiem pokazałaś, zawiesiłaś się w ramiona Tomasza. W sumie to dobrze, bo dzięki temu zrobiłaś 60 kroków foxtrota, bo w cha-chy nie było żadnego Ćwicz nad wszystkim, nie masz wyczucia w tańcu, nie masz koordynacji, poczucia rytmu, pracuj nad wszystkim po prostu, słuchaj Tomka. A może jesteś leniem? Skąd ja wiem co ty robisz na treningach? Może jesteś po prostu leniem? - zasugerowała Iwona Pavlović.