Justyna Żyła w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" spotkała się z miażdżącą krytyką. Nie tylko jurorzy programu nie szczędzili jej gorzkich słów. W internecie również zalała ją fala hejtu. Widzowie uznali, że Justyna Żyła kompletnie nie potrafi tańczyć. Jak było w tym odcinku. Choć Andrzej Grabowski i Ola Jordan docenili jej starania, Iwona Pavlović znowu była bezlitosna...

Iwona Pavlović o tańcu Justyny Żyły

Justyna Żyła i Tomasz Barański w tym odcinku wykonali foxtrota do piosenki "Just the Way You Are" Bruno Marsa. Góralka tuż przed występem wyznała, że krytyka mocno ją dotknęła. Jednak w pewnym momencie uznała, że nie może dać się zniszczyć i przyłożyła się do treningów. Zdaniem Oli Jordan i Andrzeja Grabowskiego, Justyna Żyła poprawiła swoje umiejętności taneczne. Iwona Pavlović nie podzielała jednak ich zdania. Po raz kolejny mocno zaatakowała celebrytkę.

Zaawansowałaś do starszaków, ale szału nie było. Pobiegałaś, paluszkiem pokazałaś, zawiesiłaś się w ramiona Tomasza. W sumie to dobrze, bo dzięki temu zrobiłaś 60 kroków foxtrota, bo w cha-chy nie było żadnego - oceniła surowo Iwona Pavlović.

Nie był to koniec surowej oceny jurorki. Iwona Pavlović kontynuowała swoją wypowiedź, nie szczędząc Justynie gorzkich słów.

Ćwicz nad wszystkim, nie masz wyczucia w tańcu, nie masz koordynacji, poczucia rytmu, pracuj nad wszystkim po prostu, słuchaj Tomka. A może jesteś leniem? Skąd ja wiem co ty robisz na treningach? Może jesteś po prostu leniem? - zapytała Iwona Pavlović.

Tomasz Barański zaczął bronić Justyny i mówić, że jest bardzo pracowita.

