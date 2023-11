1 z 5

Wszystko wskazuje na to, że małżeństwo Piotra i Justyny Żyłów niedługo przejdzie do historii. Para żyje w separacji już od kilku miesięcy i wygląda na to, że związku nie da się już uratować. Zaledwie kilka dni temu odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa w sądzie w Bielsku-Białej, o czym poinformował "Super Express". Sama Justyna Żyła na swoim profilu na Instagramie nie ukrywała, że to był najgorszy dzień w jej życiu. Wygląda jednak na to, że wciąż nie przyjmuje do wiadomości faktu rozstania i ma nadzieję na powrót Piotra. Jedna rzecz o tym świadczy. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

